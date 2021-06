Man met de hamer – Ronald Jalving

Voorzitter Ondernemersvereniging Zevenhuizen

‘Het is pas net bekend, maar ik mag melden dat ik de nieuwe voorzitter ben van de ondernemersvereniging Zevenhuizen. Ik ben zelf al enige jaren lid van de vereniging en mijn voorganger, Abel Kalfsbeek, is een bekende van mij. Dat is ook de reden geweest dat ik nu voorzitter ben geworden. Normaal gesproken kruip ik niet te snel in een bestuursfunctie, maar ik vond dat het nu nodig was. Ik hoop dat ik de neuzen dezelfde kant op kan laten wijzen. Helaas staat alles nu op een laag pitje. Door corona is er gewoon weinig mogelijk, maar normaal gesproken organiseren we verschillende bijeenkomsten waarin we het gesprek met elkaar aan gaan en van elkaar probeer te leren. Het ledenaantal zit de laatste jaren in de lift en die lijn willen we graag vasthouden.

Ik ben zelf al 12,5 jaar zelfstandig ondernemer en dat bevalt me nog steeds goed. De ondernemersvereniging heeft me hierbij ook goed geholpen. Ik hoop dat andere ondernemers ook gaan inzien dat lid worden van onze vereniging wel degelijk nut heeft, ondanks dat er nu weinig te doen is. Ik wil dat ook graag uitstralen. Ik wil transparant en benaderbaar zijn. Het moet ook duidelijk zijn dat we echt voor iedereen zijn en dat mensen gewoon contact met ons kunnen opnemen als er vragen zijn. Het doel is om ook de kleine ondernemers, zzp’ers, boeren en eenmanszaken er bij te betrekken. Dit zullen we proberen te realiseren door het verspreiden van nieuwsbrieven, maar ik zal ook persoonlijk toenadering zoeken. Ik verwacht dan ook dat ondernemers contact met mij opnemen als ze me nodig hebben. Samen moeten we Zevenhuizen leefbaar en leuk houden en daar hebben we elkaar keihard voor nodig. Volgens mij gaat het toch vrij goed met de bedrijven in Zevenhuizen. Voor zover ik weet is er één iemand geweest die corona heeft gehad. Dat was ook wel vrij serieus. Als ondernemersvereniging steken we deze persoon dan ook graag een hart onder de riem door een fruitmand op te sturen. Daar begint het allemaal mee, laten zien dat je er bent.

Het is nu vooral jammer dat je vaak dezelfde mensen tegenkomt. Natuurlijk heeft het er ook wel mee te maken dat Zevenhuizen een klein dorp is, maar er zijn ook genoeg kleine ondernemers of kleine bedrijven die nog geen lid zijn van onze vereniging. Juist deze mensen willen we erbij betrekken.’