Man met de hamer – Sander Renkema

Sander Renkema, voorzitter MHC Roden

RODEN – “Deze week gaan we bespreken hoe we de trainingen weer kunnen hervatten voor de jeugd. We hebben van de KNHB richtlijnen inmiddels ontvangen. Ik heb begrepen dat de gemeente ook nog met beleid komt. Dat wachten we even af. Alle lopende competities zijn beëindigd. Op de velden is ruimte om te spelen voor leden tot 12 jaar. Jeugd tussen de 13 en 18 moet anderhalve meter afstand houden, dat beperkt de trainingsmogelijkheden. We moeten als club bespreken hoe we dat invulling gaan geven. Normaal gesproken wordt er twee keer per week getraind. Het kan zijn dat we dat af moeten schalen naar een keer per week of dat we naar andere tijden moeten kijken. Binnenkort komen we in een online setting bij elkaar om de situatie te bespreken. Er komt nog een factor bij: de trainers. Die moeten er ook een goed gevoel bij hebben. En we moeten het hebben over de communicatie naar ouders. Heenbrengen en ophalen, wat doen we daarmee? De oudere jeugd kan prima met de fiets maar de jongste jeugd niet. Het zal even wat voeten in aarde hebben, maar we gaan eruit komen. We zijn allang blij dat we weer open mogen. Alles blijft zoals het was: geen promoties en geen degradaties. Ook de teams blijven hetzelfde. Bij eventueel te hoge plaatsing in de competitie kunnen we een verzoek tot aanpassing indienen. Op dit moment telt de club 292 leden, exclusief de proefleden. Dat aantal schommelt altijd wat. We zitten altijd rond de 300. In de zomer verliezen we er een aantal, in het nieuwe seizoen krijgen we er leden bij. Groeien naar 350 leden zou mooi zijn. We hebben twee velden, dat aantal is nodig om rendabel te zijn. Dit seizoen zijn we 12 procent gegroeid: 13 jongens en 22 dames zijn erbij gekomen. Dat is mooi. Het zijn ook wel eens alleen maar dames geweest. Financieel staat de club er goed voor. Het nieuwe veld ligt er en we hebben een mooi bedrag toegekend gekregen vanuit de gemeente om ons complex te upgraden. De gemeente wil met het Integraal Sport Accommodatie Plan (ISAP) investeren in haar sportverenigingen. Daarvoor hebben wij voor onze club ook een plan ingediend. Zo willen we ballenvangers neerzetten en de bestrating, het hekwerk en het clubhuis aanpakken. We hebben genoeg ideeën. Die willen we ook graag nog met onze leden bespreken. Gelukkig hebben we nog even. Ik heb begrepen dat wij in 2021 meegaan in de uitvoering.”