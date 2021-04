Man met de hamer – Tim Kuhr

Hoofdtrainer/Technisch coördinator MHC Roden

“De vereniging komt uit een behoorlijk dal. Vijf à zes jaar geleden stonden we er goed op. We hadden een Heren 1 team dat er ook landelijk goed op stond. We waren één van de beste teams uit de regio. Helaas is de vereniging door bestuurlijke onenigheid helemaal ingestort. In totaal zijn er ruim 60 leden vertrokken uiteindelijk. Dit was ook een groot gedeelte van het Heren 1 team van destijds. We zijn de vereniging langzaam weer aan het opbouwen. Twee jaar geleden hebben we een nieuw veld kunnen aanleggen en dat heeft ons ontzettend geholpen om de weg omhoog weer in te zetten. Onze leden vinden het belangrijk dat er een goed bespeelbaar veld ter beschikking is. Vandaar dat de actie van Hockeywerkt voor ons een extra mogelijkheid was om MHC Roden op de kaart te zetten. Met deze actie kon de vereniging een petitie ondertekenen en meedoen in de strijd om een nieuw roze veld en we hadden gehoopt om zo nog meer leden naar onze vereniging te trekken. Behalve dat het ons een nieuwe veld had kunnen opleveren, is het ook een stuk gratis publiciteit voor onze club. Toen het uiteindelijk om een publiciteitsstunt bleek te gaan, was de teleurstelling enorm. Het was vooral erg zuur voor de mensen die hun tijd en energie hebben gestoken in de campagne. Verder leven wij ook mee met de uiteindelijke winnaars: HCW uit Winschoten. Wij gunnen het hen van harte en voor hen is alle tijd en energie ook voor niks geweest.

Wij hebben er ook veel moeite in gestoken. Een aantal mensen binnen de club kreeg kennis van de actie en zijn een hele campagne gestart. We hebben er echt alles aan gedaan om te winnen. We hebben via onze eigen social media campagne gevoerd. Ook hebben we een mail gestuurd naar alle ouders van onze jeugdleden. We hebben zelfs flyers door de brievenbussen gegooid bij allerlei mensen in het dorp. Om het maar onder de aandacht te brengen, zodat mensen op ons zouden stemmen. We hopen de komende periode de stijgende lijn door te trekken. Het gaat weer de juiste kant op met de gezondheid van de vereniging en ook het ledenaantal wordt steeds beter. We willen weer richting de 400 leden. Dat is het doel. We zijn druk bezig met het werven van nieuwe leden. Als het straks weer is toegestaan willen we ook meer clinics gaan geven op scholen om dit doel te halen.”