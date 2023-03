Man met de Hamer – Willem de Groot, voorzitter Devo’68

‘Ik badminton al ongeveer 40 jaar bij Devo’68. De naam van de club is een afkorting van ‘’door enkele vrienden opgericht.’’ Toen ik met pensioen ben gegaan had ik veel tijd over, in dezelfde periode stopte onze oude voorzitter ermee. Ik wilde graag wat terug doen voor de club dus heb ik het stokje overgenomen. Inmiddels ben ik vier jaar voorzitter en dit bevalt prima. De club telt op dit moment 40 leden, we hopen dit in de toekomst te gaan uitbreiden. In het verleden hadden we een jeugdvereniging maar daar zijn we 3 jaar geleden mee gestopt. Er was niet meer genoeg animo voor. We proberen nieuwe leden te werven met de actie ‘’probeer badminton nu’’, iedereen met belangstelling kan tien keer komen meespelen voor een bedrag van €25,- om zo op een speelse manier kennis te maken met de sport. Dit initiatief slaat goed aan bij de mensen. Hier zijn we erg blij mee. Binnen de club hebben we veel last gehad van de coronacrisis, al onze bestuursvergaderingen moesten online en we konden niet meer sporten. De gemeente is hier destijds fantastisch mee om gegaan. Zonder er om te vragen hebben we restitutie gehad van de zaalhuur. Badminton is een snelle, uitdagende sport. Ik heb altijd op basketbal gezeten, maar in verband met mijn leeftijd heb ik daar mee moeten stoppen, basketbal is een blessuregevoelige sport. Ik ben opzoek gegaan naar wat anders en al snel kwam ik uit bij badminton. Net als basketbal is badminton een sport waarbij je al je spieren beweegt. Een keer in de twee maanden spelen we verschillende vormen van badminton, dan worden er kaarten getrokken en zo worden de teams bepaald. Dit doen we om geen vaste groepjes te creëren. We mengen de oude leden met de nieuwkomers, op deze manier speelt iedereen een keer tegen elkaar en kan je van elkaar leren. 10 van de 40 leden spelen ook wedstrijden, dit gaat er bloedfanatiek aan toe. Het zijn spannende wedstrijden, bij een thuiswedstrijd sta ik langs de zijlijn mijn teamgenoten aan te moedigen. Iedereen is welkom bij ons. Ervaring of helemaal geen ervaring, het maakt niks uit. We trainen elke maandagavond van 20:00 tot 22:30 in Sportcentrum de Hullen in Roden. Je mag drie keer gratis meespelen om de sfeer te proeven.’