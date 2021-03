Man met de hamer – Wim Stroetinga

Voorzitter Zomerbad Peize

“Op 13 augustus is ons zonnepark officieel geopend en zijn we geheel energieneutraal. Ons zonnepark telt 400 zonnepanelen en wij gebruiken dit park samen met EC Noordscheveld. Zij zijn mede-eigenaar van het zonnepark. Het park ligt echt letterlijk naast het zwembad, maar we gaan het wel zo inrichten dan het bijna niet opvalt voor onze gasten. Dit doen we door struiken en bomen te plaatsen. We hebben dit park kunnen realiseren doordat we een bestuurlijke techneut hebben die daar veel feeling voor heeft. Het heeft ook te maken met het nieuwe bestuur dat we sinds kort hebben. Het is goed om hierin af en toe te vernieuwen, want nieuwe mensen hebben ook nieuwe ideeën. Momenteel zijn de vrijwilligers druk bezig met de aanleg van een helemaal nieuw pierenbad voor de allerkleinsten. Het oude pierenbad voldoet niet meer aan de eisen en we willen en moeten het uiteraard wel veilig houden voor iedereen. Voor de vrijwilligers is dit een hele klus maar de inzet daarvoor is geweldig. Hier wil ik echt mijn grote bewondering voor uitspreken, want wij, als bestuur, zijn deze vrijwilligers ontzettend dankbaar. We hopen het bij de opening gebruiksklaar te hebben. Het nieuwe pierenbad is niet het enige waar we mee bezig zijn. We zijn bezig met een renovatie en daar horen ook wat andere dingen bij, zoals het aanpakken van de bosschage. Bijna alle bosschage is verdwenen en inmiddels vervangen door nieuwe. Deze wordt helemaal nieuw en een stuk lager, waardoor er meer overzicht is voor het bad- personeel. De oude bosschage stond er al sinds de opening 50 jaar geleden, dus die was een keer aan vervanging toe. Ook de entree wordt opgeknapt en vernieuwd. Er worden een aantal bomen gekapt en er komen er aantal nieuwe bomen voor terug en er komt een nieuwe grotere fietsenstalling. Op deze manier krijgt alles een nieuw jasje en ziet het er weer wat moderner uit.

Vorig jaar wilden we het 50-jarig bestaan vieren met onze gasten, maar middenin de voorbereiding kwam alles stil te liggen, omdat we ons, als zwembad, nu vooral moeten richten op een veilige openstelling van het zwembad hebben we besloten om alle feestactiviteiten te verschuiven naar het moment van 55 jaar bestaan, in het jaar 2025.

Wij openen het zwemseizoen op zaterdag 24 april. Rond deze datum valt ook de meivakantie, dus achter die datum zit wel een idee.