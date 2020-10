Mantelzorg krijgt blijvende aandacht

NOORDENVELD – ‘In coronatijd zijn mantelzorgers extra kwetsbaar door met anderen in contact te komen. Toch willen we er juist voor hen zijn, met raad en daad.’ Dit zegt Hennie Lutjes als voorzitster van het Contact Punt Mantelzorg (CPM) in de gemeente Noordenveld. Samen met Tine Beks van het CPM en Welzijn in Noordenveld medewerkers Hennie Verbeek en Jisca van Son wil zij dit signaal afgeven.

Hennie Verbeek: ‘Normaal gesproken starten deze dagen voor ons de voorbereidingen voor de Maand van de Mantelzorger in november. Deze activiteiten gaan we nu anders dan voorgaande jaren organiseren. Niet meer fysiek, wij gaan online en meer de buurt in. Dat gingen we altijd al, maar we willen dat nu nog extra benadrukken. Mantelzorgers kunnen blijven rekenen op onze diensten waarbij we klaar staan voor het geven van informatie en advies of gewoon een luisterend oor bieden.’ In Drenthe zijn van de 12 gemeenten in 10 gemeenten contactpunten actief voor mantelzorgers. Zo ook in de gemeente Noordenveld. Het gehele jaar door worden tal van activiteiten opgezet die mantelzorgers ondersteunen, informatief en voorlichtend van aard zijn of voor enige ontspanning zorgen. ‘Denk bijvoorbeeld aan Mindfulness, koffie-ochtenden, er even tussen uit, creatief bezig zijn of gewoon een drumactiviteit bij Hit It in Roden. Allemaal belangrijk voor mantelzorgers om even de zinnen te verzetten. Even weg uit de dagelijkse sleur van aandacht en verzorging,’ laat Tine Beks weten. Welzijn in Noordenveld kent twee aandachtgebieden voor mantelzorgondersteuning. Jisca van Son is er speciaal voor de jonge mantelzorger van 8 tot 24 jaar en Hennie Verbeek voor de volwassenen en ouderen. ‘Extra aandacht voor jongeren is soms nodig,’ zegt Jisca van Son. ‘Kinderen en jongeren zitten bijvoorbeeld op school. Als zij daarnaast ook nog veel huishoudelijke taken op zich moeten nemen, dan kan dat gaan knellen. Wij kunnen dan contacten leggen tussen jonge mantelzorgers en de school om te kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen. Veelal is in overleg veel mogelijk.’

Hennie Lutjes en Hennie Verbeek zijn vol lof over de tegenwoordige samenwerking met de gemeente. ‘Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn er goede contacten en is er waardering voor elkaars werk. Dat is mooi, want zo versterk je elkaar en kun je meer voor de mantelzorgers betekenen. Natuurlijk gaan we in de Maand van de Mantelzorg nog wel iets doen om mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Er komt nog gewoon een Rozenactie, al krijgt die dit jaar wel een iets andere vorm,’ aldus Hennie Lutjes.’ Hennie Verbeek laat weten dat de welzijnsorganisatie stappen onderneemt om vrijwilligers klaar te stomen om nog meer contacten te leggen met mantelzorgers dan voorheen. ‘We zijn bezig met het organiseren van meer belmomenten, kletskwartiertjes en beeldbellen. Allemaal mogelijkheden om elkaar beter te bereiken en van dienst te zijn. Zeker nu dat fysiek minder goed kan.’

Wie wil kan bellen met WiN 050 3176500 of mail naar service@stwin.nl of kijk op www.welzijninnoordenveld.nl en onze facebookpagina. Ook (jonge) mantelzorgers die in beeld willen komen om zo gebruik te maken van WiN-diensten en CPM-activiteiten kunnen zich hier opgeven. Op de foto vlnr Tine Beks, Hennie Lutjes, Jisca van Son en Hennie Verbeek.