Mantelzorger Emma wint workshop bonbons maken

RODEN – Een workshop bonbons maken, je zou het maar winnen. Dat overkwam Emma Huiting uit Roden. Emma deed mee aan de online bingo die Welzijn in Noordenveld organiseerde voor jonge mantelzorgers. Best veel kinderen zijn –zonder dat ze zich er zelf van bewust zijn- al op jonge leeftijd mantelzorger. Ze helpen mee met de verzorging van een gezinslid die om wat voor reden ook afhankelijk is van zorg. Emma is twaalf, ze helpt regelmatig haar oudere zus Esmee die een verstandelijke handicap heeft. Ze is heel zorgzaam, zegt moeder Janet Huiting die het erg kan waarderen dat jonge mantelzorgers ook eens in het zonnetje gezet worden. En Emma? Die doet zeker weer mee met de leuke activiteiten van WiN.