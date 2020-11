Mantelzorgers bakken ze bruin

NOORDENVELD – ‘Bedankt voor deze avond, mooi om te doen, een leuke workshop, gezellig om mee te maken, lekker om op te eten.’ Het waren zomaar wat reacties die Welzijn in Noordenveld medewerker Hennie Verbeek – de Jong afgelopen weekend op haar mailbox ontving van deelnemers aan de online bakworkshop voor mantelzorgers. ‘Ik zag in ieder geval enkele enthousiaste reacties voorbijkomen. Mooi dat mensen het fijn vonden om deel te nemen,’ laat zij weten. De bakworkshop voor mantelzorgers vond plaats in de Maand van de Mantelzorg. In deze coronatijd een online alternatief die afgelopen vrijdag voor iets meer dan 50 mensen in de gehele gemeente werd georganiseerd door WiN. Bakboerderij Buiter in Roden verzorgde de online workshop met René en Margo.