Mantelzorgers maken paasstukjes voor wat geluk en vrolijkheid in huis

RODEN – Soms is het bijwonen van een ontspannende en creatieve activiteit een welkome afleiding voor mensen die dagelijks mantelzorger zijn voor hun partner, kinderen of naasten. Het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld sprong afgelopen week in die behoefte en verzorgde een workshop paasstukjes maken. Saakje Haak had voor deze middag al enige voorbereidingen getroffen, zodat de deelnemers gelijk actief aan de slag konden. Er was mos, gele kleine kuikentjes, klimop, groene takjes en natuurlijk ontbraken ook de lekkere paaseitjes niet. Hennie Lutjes was als begeleider prima te spreken over de middag. ‘We zijn in de Kinderboerderij in Roden uitstekend ontvangen. We hebben leuke en vrolijke paasstukjes gemaakt en we hebben goed kunnen bijkletsen. Vooral dat laatste vinden we ook erg belangrijk. Er is altijd ruimte om je verhaal te vertellen.’ Niet onbelangrijk was de welkome gift van de narcissen door Tuincentrum Roden.

Op woensdag 24 mei is er om 14.00 uur een High Tea en op vrijdag 23 juni is er een BBQ in de Treftuin aan de Schoolstraat in Roden. Welzijn in Noordenveld geeft ondersteuning aan het CPM en opgeven kan via 050 3176500.