Mantelzorgers verrast met een cadeautje

NORG – Bijna 80 mantelzorgers kwamen afgelopen vrijdagmiddag naar De Brinkhof om een leuk presentje ophalen die medewerkers van Welzijn in Noordenveld en het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld voor hun hadden bedacht en georganiseerd. ‘Een kleinigheidje, gewoon om even de zinnen te verzetten met kleine verwennerijen als een sapje, een chocolaatje en een cadeaubon,’ lieten Hennie de Jong en Denise de Vette van WiN weten. Zij ondersteunen de mantelzorgers in Noordenveld. Ook jonge mantelzorgers werden met nadruk uitgenodigd. In De Brinkhof was er volop ruimte voor een kop koffie, een ontmoeting en een gesprek met andere mantelzorgers. Daar werd samen met de aanwezige kerstman volop gebruik van gemaakt. Gedurende het jaar 2022 werden voor mantelzorgers tal van activiteiten opgezet. Om de 14 dagen was er in de Scheepstraschool in Roden en activiteit voor jonge mantelzorgers. Daarnaast werden er lotgenotengroepen opgestart, waren er ontspannende activiteiten als schilderen, cursussen Mindfulness, werd er gezamenlijk gegeten en waren er informatieve momenten waarbij advisering op de voorgrond stond. WiN organiseert deze activiteiten voor mantelzorgers samen met de vrijwilligers van het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld. Informatie Servicebureau WiN 050 3176500.