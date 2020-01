Mantelzorgmakelaars Nancy Bekkering en Marga van de Glind helpen met inzetten van juiste zorg

‘Het zorgstelsel is ingewikkeld en complex, veel mensen zien door de bomen het bos niet meer’

RODEN/NORG – Ongetwijfeld voor veel mensen bekende gezichten: Nancy Bekkering uit Roden en Marga van de Glind uit Norg. Nancy werkte jarenlang voor Welzijn in Noordenveld, hield zich onder andere bezig met allerlei hulpvragen (Welzijn, jeugd en WMO). Marga komt uit de ouderenzorg. Nu hebben ze ieder hun eigen bedrijf als Mantelzorgmakelaar. Zij helpen mantelzorgers én mensen die zorg nodig hebben de juiste zorg te vinden in de jungle van het behoorlijk complexe zorgstelsel. “We regelen alles: van de aanvraag, bemiddelen, een geschikte plek zoeken tot het inzetten van de zorg thuis.”

De Mantelzorgmakelaar is er voor mantelzorgers, maar is óók gespecialiseerd cliëntondersteuner, begint Nancy Bekkering in haar spreekkamer in Roden. “We regelen zorg in de breedste zin van het woord”. De behoefte ligt in iedere casus anders. Het zorgstelsel is ingewikkeld. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Logisch ook. Er zijn zoveel verschillende zorgwetten: de WMO, Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de zorgverzekeringswet. Je moet weten waar je wat moet aanvragen. We komen het regelmatig tegen: ‘help, mijn (zorgbehoevende) kind wordt 18, en nu?’ Valt hij dan in de WMO, de WLZ of is verlenging van de Jeugdwet een optie? Veel ouderen zitten ook met vragen over zorg. Bijvoorbeeld wanneer hun partner uit huis geplaatst wordt in geval van bijvoorbeeld dementie. Ze weten vaak niet waar ze aan toe zijn. Wat de situatie financieel voor hen betekent, welke dingen er allemaal geregeld moeten worden. Bij mantelzorgers zien we geregeld dat ze zó aan het zorgen zijn, dat ze het niet meer overzien. Soms trekken ze te laat aan de bel, dan is het al uit de bocht gevlogen. In al dat soort geval kunnen wij helpen. We weten welke wegen we moeten bewandelen. Onze hulp is kortdurend, is de boel weer op de rit, zit onze taak erop.”

Hoe werkt de Mantelzorgmakelaar?

Iedere aanvraag begint met een intakegesprek om het zorgverhaal in beeld te brengen. Wat is er al geregeld, wat moet er geregeld en wat willen mensen zelf, zijn dingen die hierin centraal staan. “Opname kan, maar ook zorg thuis is mogelijk met behulp van bijv. een Persoons Gebonden Budget (PGB). PGB kan ook een mooi instrument om zorg in te zetten. De aanvraag is ingewikkeld, maar is het eenmaal ingeregeld, draait het.”

Cliëntondersteuning wordt betaald door het zorgkantoor of de gemeente. Het kost de cliënt zelf niets. Voor mantelzorgers kan de Mantelzorgmakelaar worden bekostigd vanuit de aanvullende verzekering of soms via de werkgever.

Weten wat de Mantelzorgmakelaars voor jou kunnen betekenen? Neem even gerust vrijblijvend contact op! Nancy Bekkering, info@mantelzorgmakelaarvanhetnoorden.nl, 06-117 268 24. Marga van de Glind, marga@aandachtvooruwzorg.nl, 06-151 227 55