Marco Schuitmaker in top 40met ‘Engelbewaarder’

RODEN – Marco Schuitmaker uit Roden gaat als een speer in de muziekindustrie. Hij staat in de Nederlandse top 40 met zijn hit ‘Engelbewaarder’. Op zeventienjarige leeftijd bracht Schuitmaker zijn eerste single uit genaamd ‘Niemand kust als jij’. Niet veel later kwam zijn tweede nummer: ‘Een nieuwe liefde’. Maar daar bleef het niet bij. Een jaar later bracht Schuitmaker nog twee singles uit genaamd ‘Zomernacht in Griekenland en ‘Kom laat je horen’. Deze nummers werden zo goed ontvangen dat het tijd was voor een debuutalbum. Op 23 november 2018 was de release van zijn debuutalbum ‘Mijn droom’. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is Marco Schuitmaker een bekende naam aan het worden in de Nederlandse muziekindustrie. Met zijn nummer ‘Engelbewaarder’ bestormt hij de hitlijsten. Schuitmaker zijn muziek is onder andere te horen op grote radiostations als Q-music en Veronica. Schuitmaker is een volkszanger in hart en nieren. Dat valt dan ook goed terug te horen in zijn muziek. Dat de mensen weg zijn van de volkszanger is duidelijk te zien aan zijn bomvolle agenda. Ook tijdens het achtjarig bestaan van Mo’s café in Roden op 1 april zong Schuitmaker de sterren van de hemel. Een ding is zeker: van Marco Schuitmaker gaan we meer horen.