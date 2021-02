Margienus Uilenberg, penningmeester vv Nieuw Roden

“Ik ben inmiddels alweer ruim 25 jaar penningmeester van vv Nieuw Roden. Tussendoor ben ik ook nog eventjes wedstrijdsecretaris geweest, maar dit was maar heel kort. Zelf heb ik hier ook altijd gevoetbald. In 1962 ben ik begonnen met voetballen en in 1995 ben ik in het bestuur gekomen. In totaal heb ik 55 jaar gevoetbald. Er is een hoop gebeurd bij ons de afgelopen week. Er zijn helaas weer vernielingen geweest. Wéér, omdat dit niet de eerste keer was. Er was gebeld over een brand bij de voetbalclub en het bleek dat er een kleine vuilniscontainer, die op de tribune stond, in brand was gestoken. Iemand binnen de club had dit bericht opgevangen en was gelukkig vrij snel ter plaatse. De onruststokers waren volgens mij ook net weg. Het vuur brandde nog toen we aankwamen op de voetbalclub. Er was gelukkig niet heel veel schade, alleen een hoop rommel en roet. Het is gewoon heel vervelend dat ze ons steeds moeten hebben. We controleren ons complex regelmatig op vreemdelingen, maar we kunnen er helaas niet altijd zijn. Het is dus extra frustrerend dat het steeds weer gebeurt, terwijl we zo op onze hoede zijn. Verder hebben ze ook nog het ruitje ingetikt van het kaartverkoophok. Als ik toch nog mag spreken van enig goed nieuws:, ze hebben de kantine dit keer met rust gelaten.

Vanwege de vernielingen, is er vorige week een crowdfundingactie gestart. Dit is een campagne van veertien dagen, waarin mensen geld aan ons kunnen doneren Hier zijn we uiteraard ontzettend blij mee. Na de eerste dag hadden we al zo’n honderd euro opgehaald. Van het opgeleverde geld willen we een camerasysteem aanschaffen, waarmee we in de toekomst hopelijk indringers buiten de deur kunnen houden. Doordat alle voetbalactiviteiten momenteel stilliggen, kunnen we er ons nu op richten dat dit camerasysteem er komt. Je kunt je voorstellen dat we er wel echt helemaal zat van zijn, dus het liefst zie ik dit zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Het is even afwachten wat de crowdfundingactie ons precies oplevert, maar we zijn wel in staat om zelf ook wat geld bij te leggen. Dit heeft voor ons nu echt de prioriteit. Ik ben in ieder geval erg blij met dat er zoveel partijen zijn die ons proberen te helpen. We willen ook een soort signaal afgeven. Hopelijk schrikt dat mensen een beetje af.”