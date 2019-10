Margriet en Eltjo beloven elkaar eeuwige trouw

RODEN – De liefde spat eraf bij Eltjo Boon en zijn liefje Margriet Stroetinga. Afgelopen zaterdag stapten de twee in het huwelijksbootje. Op het prachtige landgoed van het KY-hotel beloofden de tortelduifjes elkaar zaterdagmiddag eeuwige trouw. Oud-wethouder Jan Kemkers had voor de gelegenheid zijn mooiste kostuum uit de kast getrokken, aan hem was de eer het stel in de echt te verbinden. Daarna was het partytime aan de Brink. Marco Schuitemaker kwam nog even een robbertje zingen. Het feest ging door tot in de late uurtjes. Eltjo en Margriet hadden nog een heel bruikbare verrassing voor hun gasten: in een prachtig doosje hadden ze een paar aspirines gestopt. En die waren heel erg welkom voor de meeste bruiloftsgasten.