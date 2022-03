Margriet van Contour Plus: ‘Ook ik raakte in die coronabubbel en kwam 5 kilo aan’

Dat de coronaperiode niet heel eenvoudig is geweest, bekent ook Margriet Boon-Stroetinga van Contour Plus. Ze raakte in de welbekende coronabubbel en lette minder op haar gewicht met als gevolg ongewenste coronakilo’s. Margriet: ‘Ik zat volledig in de ‘wat kan mij het schelen’ stand. Niet dat ik veel te zwaar was, want dat kan ook en is tevens op te lossen. Maar wel 5 kilo boven een bij mij passend gewicht, waar ik mij goed bij voel’, bekent de onderneemster. Ook constateerde ze een (hormoon)rand waar ze niet gelukkig mee was. Op een geven moment was ze er klaar mee. Ze herpakte zich en dook drie weken achter elkaar in de infrarood warmtecabines om twee keer per week een half uur oefeningen te doen. Resultaat: 5 kilo lichter.

Het oppakken van de trainingen in de warmtecabines van haar eigen studio Contour Plus én een paar weken een ‘koolhydraatwijs’ voedingspatroon zorgden ervoor dat ze snel af was van haar overtollige kilo’s. ‘Corona en de lockdowns hebben veel gedaan met me’, vertelt Margriet. ‘Ik mocht niet doen wat ik zo graag doe: werken. Het contact met mijn klanten miste ik enorm. Ik besef me eigenlijk nu pas hoeveel impact dit op mij heeft gehad. Ik werd wat onverschillig. Lette minder op mijn voeding en bewegen schoot erbij in. Het welbekende bourgondische randje dat er ineens was wist ik prima te verbloemen. Maar de spiegel liegt niet. Ik was er niet gelukkig mee. Ik besloot alleen nog maar vooruit te kijken en de draad weer op te pakken. Na drie weken twee keer per week een half uurtje trainen ben ik weer terug op mijn oude gewicht.’

Koolhydraatwijs

Ook haar voeding pakte ze aan. Voor drie weken skipte ze alle koolhydraatrijke producten. ‘Dan gaat het snel. En nu ben ik blij, weg rand, in shape en weg kilo’s.’ Dat koolhydraatarm eten niet betekent dat je tijdelijk als een konijn door het leven moet, weet Margriet als geen ander. Om ook anderen daarvan te overtuigen post ze dagelijks ‘het recept van de dag’ op de Facebookpagina en in de app van Contour Plus ‘Gewoon als extra service. Ik wil laten zien dat verantwoord eten ook lekker kan zijn. Voor wanneer je gezond, smaakvol, puur en tevens caloriewijs wilt eten, maar zeker ook wanneer je (tijdelijk) de koolhydraten wilt vermijden voor een versnelde afname van je gewicht zijn deze recepten perfect om te gebruiken! De recepten worden leuk ontvangen door onze klanten. Het leuke is dat ze voor iedereen geschikt zijn en eenvoudig om te maken. ’

Mocht het voor jou inmiddels tijd zijn voor een BACK TO NORMAL PLAN, kun je uiteraard hiervoor een afspraak met Margriet maken. ‘Dan kunnen we samen rustig kijken wat goed bij jou past, ik adviseer je graag. Heb je vragen, stuur gerust een app 06-44053699 of een mail: voorjou@contourplus.nl.’ Contour Plus, Kanaalstraat 60N Roden. contourplus.nl.