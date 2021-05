Marianne Hagenauw vertegenwoordigt de vrouwen en meiden van VV Roden

‘Er is steeds meer gelijkheid, vrouwen willen niet langer onderdoen voor mannen’

RODEN – Ze komt uit een voetbalnest. Pa Hagenauw was verzorger bij FC Groningen. Regelmatig ging Marianne Hagenauw met haar vader Henk mee naar het stadion. Ze groeide op in het Oosterpark waar ze vaak een balletje trapte met de zonen van FC-vedettes Jos Roossien en Jan van Dijk. Na een atletiekcarrière speelt ze nu bij het eerste vrouwenteam van VV Roden. Daar groeit de animo van meiden en vrouwen voor het spelletje als kool. Zó hard, dat voorzitter Hans de Vries Marianne vroeg of ze misschien de meiden wilde vertegenwoordigen in het bestuur. U raadt het: an offer you can’t refuse. ‘We hebben op dit moment 120 damesleden waarvan 70 meisjes, zoveel hebben we nog nooit gehad.’

Steeds meer meiden en vrouwen ontdekken voetbal. Zeker heeft het succes van het Nederlands vrouwenteam daaraan bij gedragen. Maar toch is het niet alleen dat, denkt Marianne Hagenauw. ‘Er is steeds meer gelijkheid in de samenleving. Vrouwen willen niet langer onderdoen voor mannen. Maar bovenal is het spelletje gewoon leuk. Natuurlijk werkt het mee dat de vrouwen het goed doen. En de KNVB heeft ook veel meer aandacht voor vrouwenvoetbal. Wedstrijden worden op tv uitgezonden. Al die dingen bij elkaar maakt dat vrouwenvoetbal groeit.’ In huize Hagenauw draaide alles om het werk van Henk. ‘Mijn vader was altijd bij de FC of bij trainingskampen door heel Nederland. Mijn moeder zorgde voor mij en mij twee broers en twee zussen. Later ontdekte ik atletiek. Daar bleek ik heel goed in te zijn. Ik toerde het hele land door voor wedstrijden. Ben twee keer Nederlands kampioen verspringen geweest. Door een knieblessure kon ik niet verder. Wel bleef ik trainingen geven bij Argo atletiek, nu Groningen atletiek.’ Dat Marianne later bij VV Roden zou belanden is niet heel wonderlijk. De familie Hagenauw en VV Roden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Opa Hendrik Hagenauw was ooit nog voorzitter van de Roder voetbalclub. ‘Ik ken de club goed. Na mijn atletiekperiode ben ik gaan voetballen bij dames 1 van Roden. Of vrouwen 1 moet ik zeggen, dat is de officiële benaming tegenwoordig. Ook bij Roden bleef het aantal meiden groeien. Op een gegeven moment vroeg Hans me voor en bestuursfunctie. Of ik de dames binnen de club wilde vertegenwoordigen. Ze willen er meer gewicht aanhangen. Op dit moment hebben we 120 vrouwelijke leden. Die willen we graag vasthouden. Maar groei zou ook mooi zijn.’

Ben je jonger dan dertien, kom je in een gemixt team van jongens en meiden, maak je de overstap naar onder de vijftien, kom je in een meidenteam, weet Marianne. ‘Hoe jonger je begint hoe beter natuurlijk, het voordeel van een gemixt team is dat meiden qua techniek veel van jongens leren. Dat zie je echt terug. Meiden die benieuwd zijn of voetbal iets voor hen is, mogen gratis komen kennismaken. Bevalt het, mogen ze –ook helemaal voor nop- het seizoen afmaken. Dat geldt voor alle leeftijden.’ VV Roden is in alle jeugdelftallen vertegenwoordigd met een meidenteam: MO15, MO17 en MO19. ‘Daar zijn we best trots op. MO15 speelt hoofdklasse, een heel talentvol team. De spelers spelen al van kleins af aan bij Roden. Komend seizoen zijn we van plan een tweede vrouwenelftal op te zetten. Daarvoor zijn we nog op zoek naar leuke voetballers vanaf 18 jaar. Je hoeft niet per se te kunnen voetballen. We trainen twee keer per week en op zaterdag organiseren we een extra activiteit, onderlinge partijtjes bijvoorbeeld.’ Ook hier mogen de dames behalve gratis meetrainen ook voor niets de rest van het seizoen afmaken. Verder heb je nog De Moeders, een team van moeders (voornamelijk veertig plus) van jeugdspelers en nog een dertigplus team. Beide teams doen mee aan de 7 X 7 competitie. Corona heeft er wel voor gezorgd dat alles anders is dan anders, vindt ook Marianne. ‘Het is een beetje een sleur geworden. Je hebt geen wedstrijden waar je naar toeleeft. De teams zijn al wel ingedeeld voor de competitie voor de Regiocup. Er staan alleen nog geen tijden bij. We hopen dat we snel weer loskunnen.’ Wie ook zin heeft om een balletje te trappen bij de zwartwitten, mag een mailtje sturen naar damesvoetbal@vvroden.nl. De trainingen zijn op maandag en woensdag. De meisjes van 19:00 tot 20:00 uur, de dames van 20:00 tot 21:30 uur.