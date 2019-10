Mariël de Bruijn

Vrouw met de hamer

‘Ik ben onlangs Tanja Haseloop opgevolgd als nieuwe manager van de Noordenveldse Uitdaging. Daarvoor was ik al manager van de Westerkwartierse Uitdaging, waarvoor ik door Tanja zelf ben benaderd. Ik ga dus nu beide managertaken op me nemen. Gelukkig is dat goed te doen.

De Noordenveldse Uitdaging spitst zich toe op het verbinden van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Denk hierbij aan een voetbalvereniging die extra handjes nodig heeft, maar het kan ook zijn dat een instelling graag een nieuwe kast wil. Het zijn van die kleine dingen, waarbij wij een verbindende rol kunnen spelen.

Het gaat hierin vooral over lokale organisaties en bedrijven. Wij brengen hen bij elkaar middels netwerkbijeenkomsten, maar ook door het aanbieden van kennisworkshops. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat men elkaar kan helpen en versterken. Dat kan bijvoorbeeld ook door je netwerk open te stellen. Iemand heeft een vraag en dan kunnen anderen kijken of zij iemand in hun netwerk hebben die kan helpen.

Eén van de bijeenkomsten die wij organiseren, is de Pronkaovend. Daarbij komt het bedrijfsleven tezamen voor een stukje fundraising. Op dezelfde dag hebben we bovendien een bijeenkomst over fondswerving voor vrijwilligersorganisaties. Deze vindt plaats op 8 november in samenwerking met Welzijn in Noordenveld. Over fondswerving valt veel te vertellen en veel te leren. Hoe pak je dat aan en zorg je dat je hierin succesvol bent?

Er ligt in Noordenveld nog een mooie uitdaging en we zien dan ook met vertrouwen de komende periode tegemoet.’