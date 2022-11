LEEK – Na de 4e ronde de interne competitie blijft Marijn Swemmer aan de leiding. Hij versloeg nummer 2 van de ranglijst, Tijmen Hofstra in een ingewikkelde partij. De nieuwe nummer 2 is Kees Praagman, die met een mooie afwikkeling won van het nieuwe lid Sander Bolhuis. Lucas van der Veen speelde tegen Gerrit Bies. Hij won een pion, maar Gerrit had het loperpaar en de open d-lijn. Dat bleek belangrijker, en al gauw won Gerrit een stuk en een toren. Daarna was de partij snel voorbij.