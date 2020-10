Marinus Oosting viert 75!

RODEN – Feest aan de Dorth in Roden! Marinus Oosting is 75 geworden. Ook zijn trouwe viervoeter was jarig. Het hondje werd op dezelfde dag 8 jaar. En dat was reden voor een feestje, vond buurvrouw Hennie Wiltjer. Marinus verdient het absoluut om eens flink in het zonnetje te staan, vertelt ze aan de redactie van deze krant. “Marinus is zo’n goed mens, te goed voor de wereld zeg ik vaak. Hij staat altijd klaar voor iedereen. We doen vaak samen de boodschappen en eten iedere week samen een visje. Wat zou het leuk zijn dat hij met een foto in de Krant komt. Dat gun ik hem zo”, aldus mevrouw Wiltjer.