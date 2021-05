Marit en Lieke gaan voor winst in de E-waste race

RODEN – De komende weken zamelen Marit en Lieke uit groep 8 van GBS De Rank samen met hun klasgenoten uit groep zeven en acht elektronisch afval in tijdens de E-waste race. Zij gaan de strijd aan met negen andere scholen in Noordenveld om een uitje naar wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam te winnen. Marit en Lieke kunnen niet wachten om te beginnen en namen alvast contact op met De Krant, om zo meteen een voorsprong te kunnen pakken in de race. ‘We krijgen vijftig extra punten als we in De Krant of op tv komen,’ vertellen ze enthousiast.

De E-waste race vindt plaats van 24 mei tot en met 17 juni. Gedurende die tijd kunnen particulieren van half negen ’s ochtends tot vijf uur ’s middags hun elektronische afval inleveren bij De Rank aan de Floralaan. Ook gaan de leerlingen langs de deuren om afval op te halen. ‘Mensen kunnen bijvoorbeeld kabels, oude telefoons of een koffiezetapparaat zonder kan inleveren,’ vertellen Marit en Lieke. ‘Eigenlijk kan bijna alles behalve losse batterijen. Grote spullen zoals wasmachines of koelkasten mogen ook niet, het moet wel op een tafel passen.’

Marit en Lieke hebben thuis alvast een senseo-apparaat, een oude Ipad en oude telefoons verzameld om goed van start te kunnen gaan. Per ingeleverd apparaat krijgen de scholen punten en als de school in de krant komt zijn er extra punten te verdienen. De school met de meeste punten wint de race en mag naar Nemo of een robotworkshop volgen. Natuurlijk is het leuk om te winnen, maar dat is niet het enige doel van de wedstrijd. ‘We leren hierdoor ook samenwerken en recyclen,’ vertellen Marit en Lieke. Hiervoor waren zij niet echt bezig met recyclen. ‘We scheiden thuis wel plastic, papier en restafval, maar we gaan niet zelf rotzooi opruimen in de natuur,’ zeggen ze.

Het lijkt de meiden heel leuk om de E-waste race te winnen. Drie jaar geleden deed de broer van Marit al mee met de E-waste race, toen hij nog op De Rank zat. Destijds won De Rank de wedstrijd en mochten de broer en moeder van Marit mee naar Nemo. ‘Ik zag foto’s daarvan en dat zag er heel gaaf uit,’ vertelt Marit. ‘Ik wilde toen ook heel graag. Het lijkt mij sowieso leuk om naar Amsterdam te gaan. Misschien kunnen we dan ook wel naar Ajax!’

Meer informatie over de E-waste race is te vinden op de website www.ewasterace.nl.