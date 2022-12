Marja Wardenier stapt begin 2024 op als voorzitter van het Leekster Voetbalgala

‘Ik wil in ieder geval met een gerust hart afscheid nemen’

LEEK – In het zaalvoetbal en het amateurvoetbal heeft Marja Wardenier haar sporen ondertussen ruimschoots verdiend. Voorzitter van het Leekster Voetbalgala is ze al negen jaar en in het amateurvoetbal floot ze jarenlang eerste elftallen tot en met de tweede klasse. Naast het feit dat ze een kwart eeuw actief is geweest binnen het jeugdbestuur van Leek Rodenburg is de cirkel na de 36e editie van Leekster Voetbalgala rond.

Het is genoeg geweest voor de inwoonster van Leek die samen met haar voetbalminnende man Johan Wardenier nog altijd woonachtig is in Leek. Voetbal leeft vandaag de dag nog altijd in huize Wardenier. Niet voor niets was ze onlangs nog winnares van een prijsvraag die tijdens een WK-uitzending van Studio Sport werd bekendgemaakt. Met het WK op de televisie zit de voorbereiding van het Leekster Voetbalgala zo langzamerhand in kannen en kruiken en dat moet ook, want het toernooi staat bijna voor de deur. ‘Het duurt inderdaad niet lang meer, maar we kijken er ontzettend naar uit met z’n allen. We bestaan dit jaar 35 jaar, maar zullen het niet veel anders houden dan in voorgaande jaren. Ik denk dat de komende editie sowieso al bijzonder is, omdat het gewoon weer kan allemaal. Het is weliswaar de 35e editie, maar we hebben er overigens niet voor gekozen om daarmee iets speciaals te doen. We hebben de coronajaren niet meegeteld in ieder geval. Andere toernooien zoals Protos Weering in Drenthe, die eigenlijk waren aanbeland bij de 44e editie, hebben gewoon doorgeteld. Zij spelen nu de 46e editie, maar ik denk dat we dit ook niet heel belangrijk hoeven te maken en dit jaar vooral moeten vieren dat de bal weer rolt in Leek.’

De laatste twee edities vielen door corona dus volledig in het water. De kans dat corona uit onverwachte hoek weer toeslaat lijkt met de kennis van nu uitgesloten. Toch is ze nog altijd onder de indruk hoe sterk de betrokkenheid bij het toernooi is gebleven. Mensen hebben het Leekster Voetbalgala dus echt in hun hart gesloten blikt Wardenier terug. ‘We hadden alles klaar in aanloop naar de laatste editie, maar het al dan niet doorgaan van het toernooi had een jaar geleden te maken met de persconferentie die nog zou volgen en waar niemand op hoopte gebeurde toch. Er verdween een streep door het toernooi en ondanks het feit dat we toen zelfs meer aanmeldingen (62) hadden dan nu, kon het hele plan van tafel. Gelukkig zijn we nu een jaar verder en lijkt de lucht geklaard, maar het viel de laatste jaren niet mee. De coronatijd heeft ons veel meer werk bezorgd dan de jaren waarin corona nog niet eens bestond. Als je dan toch iets positiefs zou moeten aanhalen, dan is het natuurlijk heel mooi dat de sponsoren ons ondanks dat het vorig jaar niet doorging wel trouw bleven. Het toernooi brengt iets teweeg onder de mensen en dat is heel mooi om mee te maken!’

Tien jaar geleden trad ze toe tot het bestuur van het Leekster Voetbalgala en nam na 1 jaar het stokje destijds over van Gerard Bosman als voorzitter. Met Bosman heeft ze nog veel contact. ‘Gerard is nog altijd bestuurslid en verricht nog altijd wat taken voor het toernooi. Ik bel hem ook nog wel als ik ergens raad bij nodig heb, maar na de 36e editie zal ook ik het stokje overdragen aan een opvolger. Dit wil ik pas doen als de organisatie goed staat. Het lukt allemaal net, maar er moeten eigenlijk wel nieuwe mensen bij om een kwalitatief en organisatorisch goed toernooi te kunnen blijven organiseren. In september van dit jaar heb ik aangegeven dat ik na de 36e editie afscheid neem als voorzitter. Naast het feit dat ik voorzitter ben, ben ik vooral ook een doener. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan administratieve werkzaamheden en ook op deze post kunnen we na de komende editie echt hulp gebruiken. Dit hoeven dus niet direct mensen zijn die onderdeel van het bestuur moeten worden, maar ze kunnen de taken ook buiten het bestuur om uitvoeren. Verder zijn we op zoek naar een penningmeester, dus er zijn nogal wat mensen nodig om de posities in te vullen, maar wat mijn eigen functie betreft zou het heel mooi zijn als ik de opvolger in aanloop naar het volgende toernooi al volledig vertrouwd kan maken met wat alles wat er voorbij komt in aanloop naar een nieuw toernooi. Belangstellenden mogen zich altijd vrijblijvend melden door een mail te sturen naar: voorzitter@lvgala.nl. Of spreek me gewoon aan tijdens het komende toernooi. Dan kunnen we het er over hebben. Ikzelf zal zeker in een andere hoedanigheid een rol blijven vervullen, maar ik wil in ieder geval met een gerust hart afscheid nemen.’