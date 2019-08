Marjan Suurd, Medeorganisator Sportcarrousel

‘Komende zaterdag 31 augustus start de Sportcarrousel in Noordenveld. Vanuit KV Noordenveld hebben wij de samenwerking met omliggende sportclubs gezocht, om met dit initiatief te beginnen. Tijdens de sportcarrousel krijgen kinderen drie sporten voorgeschoteld: voetbal, tennis en korfbal. Samen met tennisvereniging REO en voetbalvereniging ONR, hebben wij ons als KV Noordenveld hieraan verbonden.

Niet alleen is het een leuke manier voor kinderen om kennis te maken met sporten, ook voor ouders is het makkelijk. Hun kinderen kunnen namelijk gratis meedoen en zien gelijk wat ze leuk vinden. Ze komen overal een keer. Veel makkelijker kan men geen kennismaken met verschillende sporten.

Het zou mooi zijn als wij hier een vast iets van kunnen maken. Daarvoor is opgave natuurlijk belangrijk. Kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool kunnen meedoen. Deelname is dus geheel gratis. Aanstaande zaterdag is de eerste keer. Van half 10 tot half 1 maken de deelnemende kennis met sporten. Dit alles op een leuke en vrijblijvende manier. De eerste ochtend vindt plaats op het Sportveld van KV Noordenveld, aan de Borglaan 7 te Roden. Aanmelden kan onder vermelding van voornaam, achternaam, leeftijd en school. Mailen kan naar sportcarrousel-noordenveld@hotmail.com.

Wij hopen als organisatie natuurlijk dat zoveel mogelijk kinderen meedoen. Nu de zomervakantie voorbij is, is dat een mooi moment om hiermee te beginnen. We nodigen eenieder dan ook van harte uit. Of de sportcarrousel een vervolg krijgt? Dat hopen we natuurlijk wel. Sporten en bewegen is belangrijk!’