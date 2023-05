Marjanne Boonstra uit Marum is finalist Miss Curve Nederland 2023

‘Ik ben een vollere vrouw met mooie curves, dat wil ik graag laten zien’

MARUM – De vierentwintigjarige Marjanne Boonstra is geboren en getogen in Marum. Er staat haar een spannende dag te wachten. Zaterdag 13 mei is de finale van de Miss Curve Nederland missverkiezing in Emmeloord en Marjanne is geselecteerd.

In het dagelijks leven werkt Marjanne in de kraamzorg. ‘Het is enorm dankbaar werk. Je mag mensen helpen om de eerste stap in het ouderschap te zetten en je ziet ze in korte tijd echt groeien,’ vertelt ze. Maar nu een missverkiezing, dat is toch even wat anders. ‘Dit is de eerste keer dat ik aan zoiets mee doe. Ik liet wat plaatjes schieten bij een fotograaf en hij raadde mij aan om me aan te melden voor de Miss Curve verkiezing. Het was eigenlijk een hele spontane actie. Ik dacht; waarom ook niet? Dit is het moment, ik ga gewoon iets geks doen.’ En het resultaat mocht blijken. Er hebben ruim 300 dames zich opgegeven voor de verkiezing, waar inmiddels nog 26 van in de race zijn voor de titel van Miss Curve Nederland 2023. ‘We hadden in februari eerst een castingdag. Er werden drie rondes gehouden, een voorstel-, badpak- en een Engelse vragenronde. Ik ben voor de competitie volledig uit mijn comfortzone gestapt en opeens werd ik geselecteerd. Het eerste wat ik dacht was; help hoe moet ik dit gaan regelen met mijn werk? Gelukkig was mijn werkgever alleen maar blij voor me en hebben ze vervanging voor me geregeld. Vooral de badpakronde vond ik wel spannend. Ik heb bewust voor een bikini gekozen. Ik ben een vollere vrouw met mooie curves, dat wil ik graag laten zien.’

Miss Curve is niet je standaard missverkiezing. Alleen dames met kledingmaat 40 of meer mogen deelnemen. Body positivity is hier het sleutelwoord. ‘Het is erg belangrijk dat je je lekker in je vel voelt. Deze verkiezing heeft mij weer een extra stukje zelfvertrouwen gegeven. Ik wil graag uitstralen dat je er mag zijn. Je moet je niet anders gaan gedragen zodat mensen je ‘dan wel leuk’ gaan vinden. Wees lekker jezelf. Ik ben vroeger enorm gepest. Ik draag graag kleding met felle kleuren. Ik had ooit eens een felgroen jasje gekocht, deze werd onder gekrast door mijn klasgenoten. Je wordt continu de grond in getrapt. Ik vond het daardoor een lange tijd lastig om in grote groepen te zijn. Inmiddels durf ik alles gelukkig weer. Ik durf weer te genieten. Pas toen ik de middelbare school achter me liet en Verzorgende IG ging studeren werd ik weer vrolijker.’ Marjanne is ook erg blij met haar ‘concurrenten’. ‘Zo voelt het helemaal niet, het is een hele leuke groep meiden. Ze komen overal vandaan, inmiddels carpool ik gezellig met de dames uit het Noorden. Er is gelukkig nooit drama binnen deze groep. We vinden juist veel herkenning in elkaar.’

Zaterdag is het dan eindelijk zo ver. ‘Ik voel wel gezonde lichte spanning. Mijn familie komt ook kijken en het kan alle kanten op gaan. Bij de laatste tussentijdse poll stond ik in de middenmoot. Tijdens de finale moeten we ook dansen. De dans leren was werkelijk waar bloed, zweet en tranen, ik heb namelijk helemaal geen ervaring op dat gebied. Laat ik het zo zeggen, ik kwam erachter dat ik spieren had, waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden,’ lacht Marjanne. De finalisten zetten zich ook in voor het goede doel. ‘Ik heb taartjes gebakken voor Stichting MIND. Zij zetten zich in voor mentale gezondheid. Ze willen bijvoorbeeld minder lange wachtrijen bij de GGZ. Het hoort een beetje bij een missverkiezing, maar ik vind het ook erg leuk om te doen. Taartjes bakken vind ik sowieso een leuk tijdverdrijf en helemaal als je het voor zo’n geweldige zaak mag doen.’

De winnaar van deze Miss Curve verkiezing mag Nederland vertegenwoordigen tijdens de Miss Voluptuous in Amerika. ‘Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik zou mogen winnen. Maar de hoofdtitel is voor mij zeker niet het belangrijkste. Ik wil er uithalen wat er in zit.’ De winst is voor 40 procent gebaseerd op een eerder uitgevoerd jury-moment, 50 procent op de finale en 10 procent door SMS-stemmen. ‘Waarom je op mij zou moeten stemmen? Ik denk omdat ik puur en oprecht ben. Ik wil de jeugd meegeven dat een rolmodel er niet zoals het stereotype plaatje op televisie uit hoeft te zien. Ik ben een gelukkig persoon geworden met een hele leuke baan en leuke vrienden. Wees jezelf, laat niemand je vertellen dat je anders moet zijn. De pestkoppen definiëren niet wie jij bent.’ Stemmen op Marjanne kan tot en met 12 mei door ‘Vote MCN Marjanne’ te sms’en naar 7733. Eén stem bedraagt 1,10 euro.