Markant huisartsenpand aan de Hoofdstraat in Tolbert staat te koop

‘Het is een prachtig pand met enorm veel mogelijkheden’

TOLBERT – Al 102 jaar is het pand aan de Hoofdstraat in Tolbert een huisartsenpraktijk. Al 102 jaar lang klopten Tolberters (en bewoners van omliggende dorpen) met hun klachten en vragen bij de Hoofdstraat 19 aan. Daar kwam een einde aan toen huisarts Hans Maring zijn praktijk verhuisde naar het gezondheidscentrum Tolbert, in Oldebert.

En het pand? Dat staat te koop. Sinds de bouw in 1919 kende het pand acht huisartsen. Dokter Bronno Jan de Haan liet het bouwen en ging er met zijn vrouw wonen. Toen hij naar Den Haag verhuisde, werd de praktijk overgenomen door Jacob Huininga. Hij hield van 1928 tot 1940 praktijk. Huininga trouwde in 1940 met zijn huishoudster en werd niet veel later opgeroepen om zijn dienstplicht te vervullen. Hij werd militair arts in Eerbeek en is daar uiteindelijk gebleven.

Lambert Stoel bewoonde het pand van 1940 tot 1945, waarna Bernhard Homan het pand betrok, voor slechts een jaar. Johan de Vries hield het langer vol, hij bleef tot 1959 praktijk houden. Tot 1967 was Joost Holster huisarts, waarna Kees Sissing het stokje overnam. Hans Maring was de laatste der Mohikanen wat de huisartsenpraktijk aan huis betreft. Naast een huisartsenpraktijk was er ook een uitgeverij gevestigd, Uitgeverij Eigenzinnig, opgericht door de echtgenote van Maring, Maaike Feenstra.

Makelaar Henk Wieland van Bruining de Reus vermoedt dat er niet weer een huisartsenpraktijk in het markante pand zal worden gevestigd. ‘Dat zie je bijna niet meer, iedereen gaat in een maatschap. Dat is wel zo privé, en veel handiger omdat er vaak zaken zoals een apotheek bij in zitten. Het is een bijzonder pand, erg groot en geschikt voor veel doeleinden. Bijvoorbeeld een kangoeroe-woning, of een woning in combinatie met een bedrijf. Maar ook een fysiotherapeut zou zich hier prima kunnen vestigen. Het is een huis met erg veel oppervlakte, het moet je passen.’

Het is voor het eerst dat het huis aan de Hoofdstraat via een makelaar verkocht wordt. ‘Vroeger ging dat van huisarts op huisarts. Daar kwam geen verkopende partij aan te pas. Het is een mooi huis met bijzonder veel mogelijkheden.’