RODERWOLDE – Zondag 30 oktober speelt de Marnick Tappel Band in Het Rode Hert te Roderwolde. De band is een formatie uit Groningen en omstreken. Met eigen geschreven stukken waarvan de inspiratie voortvloeit uit moderne en traditionele muziekstijlen. De basis van de stukken zijn gebaseerd op de jazz ideologie. Deze combinatie maakt dat de afwisseling groot en intrigerend is. In de stukken is de muzikale vrijheid en eigen karakter hoorbaar. Marnick Tappel heeft het conservatorium Jazz & Pop ArtEZ in Zwolle gedaan met als hoofdvak gitaar en bijvakken klassiek gitaar en contrabas. Daarnaast heeft hij alle soorten compositielessen gevolgd die hem aanspraken. Aanvang: 15.00 uur. Entree 10 euro. Reserveren: rodehert@gmail.com. (Foto: tappel Music)