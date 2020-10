Martijn Alssema blikt terug op seizoenstart Leekster Eagles/Amysoft

‘Wedstrijden tegen Texel en Feyenoord hadden punten moeten opleveren’

LEEK – De rentree van de Leekster Eagles/Amysoft in de Eredivisie leverde nog niet het gewenste resultaat op. Met één punt uit vier wedstrijden staan de Leeksters onderaan. Geen reden tot paniek, vindt trainer Martijn Alssema. De Roner ziet zeker nog kansen in de Eredivisie. Nu, net als andere sporten, ook het zaalvoetbal stilligt, is het tijd voor een eerste tussenbalans.

Zelf miste hij de terugkeer van de Eagles in de Eredivisie. Martijn Alssema trouwde op vrijdag 4 september, waardoor hij de met 3-7 verloren openingswedstrijd tegen FCK/De Hommel aan zich voorbij moest laten gaan. De wedstrijd tegen de Bosschenaren liet zien dat het weggeven van ruimte en kansen in de Eredivisie onverbiddelijk leidt tot tegengoals.

Een week later verloor de ploeg van FC Marlene met 1-6. Wederom duidelijk cijfers. ‘De eerste twee tegenstanders die we in de Eredivisie troffen, waren topploegen’, oordeelt Alssema. ‘Zij straffen de kansen die ze krijgen direct af. Ruimte geven is dodelijk in de Eredivisie.’

Pas in de derde wedstrijd, op bezoek bij Veerhuys, behaalde Leekster Eagles/Amysoft het eerste punt. De 3-3 was een prestatie van formaat, oordeelt Alssema. ‘Dat was echt knap. Veerhuys is een goede tegenstander, wij lieten zien in de Eredivisie mee te kunnen die wedstrijd.’ Een week later verloor de ploeg van Alssema echter weer met harde cijfers. Thuis tegen White Stones uit Egmond aan den Hoef, werd het 5-11. ‘Een absolute off-day’, zegt Alssema. ‘Bij vlagen waren wij heel slecht. Een wedstrijd van niks.’

Met de verscherpte maatregelen, is het seizoen van Leekster Eagles/Amysoft weer stil komen te liggen. ‘We zouden eerst voor de beker aantreden tegen De Hommel en later dat weekend naar Texel. Aan de ene kant jammer dat die wedstrijden nu niet gespeeld worden. Vooral tegen Texel verwachtte ik dat wij de eerste overwinning konden behalen.’ Aan de andere kant is Alssema ‘niet zo rouwig’ om de onderbreking. ‘We kampen met een volle ziekenboeg’, stelt hij. Sterspeler Yoshua St. Juste mag dan wel weer op de weg terug zijn, andere spelers kampen nog met blessures. ‘Erwin Mensink en Karim Layeb bijvoorbeeld. En dan zijn er nog wel een aantal jongens met kwaaltjes. We hebben daarin weinig geluk.’

De blessures zo vroeg in het zaalseizoen hadden volgens Alssema ook te maken met de herstart van het veldseizoen. ‘Jongens die ook op het veld spelen, lopen dan meer kans om geblesseerd te raken. De fitheid nam af, dat zag je.’ De trainer kijkt echter ook in de spiegel. ‘Als ik had geweten dat zoveel jongens vroeg in het seizoen niet fit zouden blijken, was ik eerder begonnen met twee keer trainen in de week. Dan hadden we vanaf juli al meer trainingen gehad. Als beginnende trainer is dat een leermoment gebleken.’

Momenteel traint Leekster Eagles/Amysoft nog wel, zij het op een andere manier. ‘We trainen in groepen van vier. Meer mag helaas niet. De twee trainingsuren heb ik verdeeld in stukken van een half uur. Zo kan iedereen toch blijven trainen. Het heeft zin, vind ik, al is het maar om fit te blijven. Maar ideaal is het natuurlijk niet.’

De toekomst van het zaalseizoen 2020/2021 is ongewis. ‘Onze volgende wedstrijd staat gepland voor 13 november’, weet Alssema. Tegenstander is dan FC Eindhoven. ‘Maar ik verwacht niet dat we dan alweer kunnen spelen’, zegt de trainer. ‘Ik denk dat we in 2020 niet meer in actie komen. Ik weet dat de KNVB ook kijkt naar wat er mogelijk is. Wellicht dat de competitie ingekort zal gaan worden, dat zou een optie kunnen zijn.’

Een conclusie na vier wedstrijden is voor Alssema moeilijk te trekken. ‘De wedstrijden tegen Texel en Feyenoord die op het programma stonden, waren voor ons kansen geweest om punten te pakken. Het is jammer dat we die wedstrijden nu niet kunnen spelen.’