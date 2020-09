LEEK – Of de hoofdtrainer van Leekster Eagles/Amysoft afgelopen vrijdag geregeld naar de wc is gelopen om de score van zijn ploeg te bekijken? Die kans is aanwezig. De in Roden woonachtige Martijn Alssema kon niet bij de Eredivisierentree van ‘zijn’ Leekster Eagles zijn. De reden? Een trouwerij. Van hemzelf. Al een flinke tijd geleden vroeg hij zijn Maria ten huwelijk en de datum 4 september stond al snel vast. Dat Alssema toen nog niet kon weten dat de Eagles juist op die datum weer terug zou keren op het hoogste zaalvoetbalniveau van Nederland, moge duidelijk zijn. De honneurs werden waargenomen door assistent Ite Hoolsema, die zag hoe de Leeksters werden verslagen door FCK de Hommel uit Den Bosch. Met 3-7 waren de Bosschenaren uiteindelijk te sterk. Alssema zou best even gebaald hebben vrijdagavond, maar liet zijn grote dag uiteraard niet verpesten. Komende vrijdag zal de Roner trainer met zijn ploeg proberen de eerste punten van het seizoen binnen te halen. FC M.A.R.L.E.N.E. is dan de tegenstander in Sportcentrum Leek.