Martijn van Dellen, voorzitter Fotoclub Westerkwartier

“In 2012 is de Fotoclub Westerkwartier opgericht en sinds 2013 mag ik daar voorzitter van zijn. De club is negen jaar geleden begonnen met zo’n dertien leden, maar inmiddels hebben we er zo’n 54. Onze leden komen uit de gehele gemeente Westerkwartier, maar ook uit Friesland, Drenthe en de stad Groningen. De club is qua ledenaantal vrij stabiel de laatste jaren. De Fotoclub Westerkwartier is bedoeld voor mensen die graag willen (leren) fotograferen. Eén keer in de twee weken hebben we op dinsdag een clubavond en hierbij komt onder andere ‘de foto van de maand’ aan bod. Leden krijgen een opdracht en naar aanleiding daarvan kunnen de leden op pad om beelden te schieten. Op de volgende clubavond kan men vervolgens zelf stemmen op de mooiste foto. Hierbij wordt onder andere gelet op verschillende technieken. Naast de foto van de maand nodigen we ook geregeld gastsprekers uit. Dit zijn niet alleen bekende fotografen, maar ook eigen leden geven zo nu en dan een presentatie. Tevens organiseren we ook praktijkavonden zoals portret fotografie, werken met flitslicht, lightpainting en macro fotografie. We zijn een actieve club voor en door leden en houden elkaar graag bezig. De bijeenkomsten vinden plaats in De Rotonde in Niekerk, omdat dat aardig centraal ligt in de gemeente. Gemiddeld komen daar twintig tot dertig leden op af. In coronatijd hebben we de bijeenkomsten online gedaan, maar sinds drie weken komen we weer fysiek bijeen. Zo nu en dan hebben we eveneens een dagje uit en dat maakt het ook ontzettend gezellig. Zelf ben ik negen jaar geleden lid geworden van de club, omdat ik inspiratie wilde opdoen voor het maken van foto’s. Daarnaast was het voor mijzelf ook een stok achter de deur om geregeld te fotograferen. Bij de Fotoclub Westerkwartier wordt je uitgedaagd om te fotograferen en dat houdt je altijd bezig. Iedereen die wil leren fotograferen kan lid worden van de club. Wij zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden en voor jong en oud. Met 54 leden zijn we al een vrij grote club. Het is met elkaar ontzettend gezellig en we zorgen er samen voor dat dat zo blijft.”