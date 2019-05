Martin Veter, penningmeester Noordenveld Beachvolleybal

‘Nadat vorig jaar het beachvolleybalveld bij De Hullen is onthuld, zijn wij met vijf enthousiastelingen aan de slag gegaan om Noordenveld Beachvolleybal van de grond te krijgen. Bewust doen we dat voor de hele gemeente. Ook andere verenigingen mogen gebruik maken van het veld.

Zelf houd ik van volleybal en beachvolleybal vind ik super. Een mooie ondergrond en lekker in de buitenlucht: wat wil je nog meer?

In de gemeente Noordenveld zijn op dit moment twee competitie spelende volleybalverenigingen actief, te weten Rovoc en Volleybalvereniging Peize. In Norg (en mogelijk ook andere plaatsen) spelen een aantal mensen recreatief volleybal. Vanuit Peize, Roden en Norg is een groepje mensen gaan nadenken over de mogelijkheid van beachvolleybal in de gemeente Noordenveld en het oprichten van een vereniging.

Nu het veld er ligt en op twee dagen per week beschikbaar is voor volleybal, willen we bereiken dat we trainingen en recreatief volleybal aanbieden voor alle inwoners van de gemeente Noordenveld die zin hebben regelmatig te beachvolleyballen. Dit kunnen leden zijn van de huidige verenigingen, maar ook andere liefhebbers zijn welkom. In de toekomst kan de stichting worden uitgebouwd naar een vereniging en kunnen de activiteiten zich uitbreiden naar het organiseren van trainingen over een langere periode, een beachvolleybaltoernooi en clinics. Voor dit moment is dit allemaal nog niet aan de orde en willen we ons beperken tot het geven van trainingen en de mogelijkheid van recreatief beachvolleyballen in de maanden mei tot en met juli 2019.

We willen ons richten op twee verschillende doelgroepen. De eerste groep bestaat uit mensen die één keer per week willen trainen en daarbij de technieken willen leren die horen bij het beachvolleybal. De andere groep bestaat uit mensen die het leuk vinden om af en toe in het zand een potje te volleyballen. Voor de eerste groep gaan we trainingen verzorgen, waarbij we aparte trainingen gaan aanbieden voor jeugd, laag niveau en hoog niveau. Voor de andere groep organiseren we inloopuren en ook hierbij kunnen we organiseren dat jeugd, laag en hoog niveau een eigen tijd toebedeeld krijgen.’