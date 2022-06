Marum geniet van zinderende feestweek

MARUM – In Marum gebeurde het afgelopen week. Duizenden bezoekers genoten van een zinderende feestweek die begon op 21 mei met de band ‘This is Beethoven’. Daarna volgden de festiviteiten zich in rap tempo op. Van een autopuzzelrit tot een potje pokeren, van megastormbaan tot een groot volleybaltoernooi en natuurlijk de fameuze Hollandse avond met muziek van artiesten als Django Wagner, de Lawineboys en Ancora. Niemand minder dan Dave Roelvink en Yes-R werkten mee aan De Natte Dansvloer op vrijdagavond. Woensdagmiddag was voor de kinderen uit Marum. Er viel van alles te beleven in de feesttent op Sportpark De Holten. De bingo was in ieder geval weer een groot succes. Veel kinderen wisten mooie prijzen binnen te halen met het spelletje met de balletjes. Volkszanger Jannes sloot de feestweek zaterdagavond samen met 2 Brothers on the 4th floor en Marumer dj Arno Schaddé af.