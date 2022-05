Marum JO15-1 kampioen van de hoofdklasse D

MARUM – SV Marum JO 15-1 kon vandaag kampioen worden van de hoofdklasse D. Er moest nog wel even gewonnen worden van Leovardia JO 15-1. De basis voor dit kampioenschap is door de mannen van Eric Peter vd Veen gelegd in de uitwedstrijd tegen Vev JO 15-1 op 2e paasdag. Het kampioenschap in deze klasse ging tussen Marum en Vev uit Leek. Andere teams als Burgum JO 15-1, Leeuwarder Zwaluwen JO 15-1, Be Quick Dokkum JO 15-1 en Leovardia JO 15-1 stonden al op grote achterstand. De wedstrijd op 2e paasdag werd door Sv Marum met ruime cijfers gewonnen 1-5.

Hoewel de uitslag van vandaag 9-0 doet vermoeden dat de kampioenswedstrijd snel werd beslist was het tegendeel waar. De eerste 15 minuten van de wedstrijd stond Sv Marum onder druk van de tegenstander en wellicht ook onder de druk die op de schouders lag van het spelen van een kampioenswedstrijd.

’s Ochtends om 8.00 uur starten de mannen met een ontbijtje bij de trainert thuis waarna er om 9.00 uur aandachtig werd gekeken naar een wedstrijd van Sv Marum JO 13-1 die tegen de nr 1 Olde Veste speelden. JO 13-1 won die wedstrijd overigens en kunnen zich opnieuw opmaken voor een kampioenswedstrijd in de Divisie. Om 9.45 de wedstrijdbespreking en een muzikaal intermezzo om de mannen goed voorbereid het veld op te laten gaan. De wedstrijd werd aangevangen met een prachtig versierd veld, rookbommen en muzikale ondersteuning. (speciaal woord van dank aan de ouders voor de voorbereiding en de nazorg tot in de kleine uurtjes) De wedstrijd werd gewonnen met 9-0 waarna er feest gevierd kon worden. Na een welverdiend patatje, drankje en medaille aangeboden door Marcel van der Veen namens Sv Marum zijn de mannen op de platte kar (zie foto) door het dorp gegaan. De begeleiding en de aanwezige ouders genoten van een klein pre biertje om vervolgens met alle spelers, ouders en begeleiding te genieten van een welverdiende BBQ bij de familie Hulshof. Met nog 2 competitiewedstrijden te gaan kan Sv Marum JO 15-1 een daverend slot verwachten met een promotiewedstrijd om te strijden voor een plekje in de Divisie.