Marum laat voor 2e achtereenvolgende keer punten liggen

MARUM – Na het verlies van vorige week tegen Kollum zou je verwachten op een reactie van de ploeg van trainer Bakering. Daar was de afgelopen week tijdens de training ook best op gehamerd. De spelers waren er nog niet van doordrongen dat er elke week voluit getraind en gespeeld diende te worden. Bakering hoopte dat dit bij de spelers duidelijk was geworden. De wedstrijd tegen Hardegarijp was eigenlijk een kopie van de vorige wedstrijd tegen Kollum. Al na 1 minuut speelde de jonge keeper Pieter Kok de bal pardoes in de voeten van de spitsen van de Friezen. Na een aantal passes lag de bal al achter de onfortuinlijke keeper.

Marum moest dus gelijk weer in de achtervolging. Dat was juist niet de bedoeling van Marum. Met hoog druk zetten probeerde Marum Hardegarijp de bal te ontfutselen. Trainer Bakering zag met lede ogen aan dat de duels te laat werden ingezet en daardoor kreeg Marum geen vat op het spel van Hardegarijp. Met een paar gevaarlijke uitvallen kwam de Friese ploeg tot een aantal kansen, die echter tot geluk van Marum niet werden benut. Je zag dat Marum moeite met de handelingssnelheid had want Hardegarijp zat er bovenop en gaf weinig ruimte aan Marum. Het gevolg was dat Marum niet in het spel kwam en voornamelijk door middel van lange ballen Tom Boezerooij en Ewart Ottema in stelling konden worden gebracht. De ballen achter de laatste linie van Hardegarijp door middel van crossballen leverden wel gevaar maar geen doelpunten op. De aansluitende corners draaiden gevaarlijk naar de goal toe maar de keeper van de Friezen was deze dag uitstekend met hoge ballen. Toch kwam de thuisclub wel verdiend op de gelijkmaker. Jeroen Boekema gaf een uitstekende dieptebal op Tom Boezerooij. De snelle rechterspits was eerder bij de bal dan de keeper. Een overtreding was het gevolg. Scheidsrechter van der Wal kon niets anders dan een penalty voor Marum geven. De strafschop werd door Noel Kailola prima binnen geschoten.

Conclusie van de 1e helft was dat de opbouw van Marum veel te wensen over liet. Veel balverlies leidde vaak een counter in voor Hardegarijp. Onnauwkeurigheid en te lang wachten met de passing gaf Hardegarijp de kans zich te herstellen. Verdedigend stond het daardoor ook niet en Bakering verving de jonge Boonstra voor de meer ervaren Terpstra.

De 2e helft stond er een ander Marum binnen de lijnen. Er werd meer druk naar voren gezet en beter doorgedekt op het middenveld. Dat leverde al veel mogelijkheden op. In de 49e minuut was het Delano Dussel die na goed doorzetten de bal bij de vrijstaande Boezerooij kreeg. Zijn schot mistte echter de goede richting want de bal belandde naast het doel. Doordat het tempo van Marum aanmerkelijk hoger lag dan in de 1e helft, had Hardegarijp steeds meer moeite om tot een fatsoenlijke aanval te komen. Marum bleef maar komen. Dan weer via de rechterkant en dan door middel van een spelverplaatsing naar de linkerkant. De voorzetten van Boezerooij werden door Dussel en Marc Oldewarris niet op de juiste wijze aangevallen. Telkens was er een verdediger die de bal voor de spitsen wegkaapte. Na een prima opening van Daniel Laturiuw op Boezerooij, gaf de rechterspits de bal laag voor het doel. De instormende Oldewarris hoefde alleen maar zijn voet er goed tegen aan te zetten. Helaas voor Marum was hij te gretig en zag hij de bal over het doel vliegen. Het diende gezegd dat de ploeg van Bakering er alles aan deed om de score in hun voordeel te beslechten. Inzetten van Ottema, Boezerooij, Dussel werden niet tot goal omgetoverd. Een vrije trap van Boekema verdween na een goede vrije trap net over de kruising van het doel. De laatste corner van Ralph Oosterhof kwam nog op het hoofd van Ottema. De anders zo trefzekere spits kon de bal ook niet tegen de touwen koppen. Het had niet veel gescheeld of Hardegarijp had nog met de overwinning aan de haal gegaan. De lob van de spits van de Friezen werd prima door keeper Kok uit de kruising getikt.

Al met al een teleurstellend resultaat vond ook trainer Bakering. De ploeg was niet goed bij de les in de 1e minuten. Veel duels gingen verloren of waren we te laat. De 2e helft hadden we dat beter voor elkaar maar de laatste pass voor de goal en het spel voor de goal liet te wensen over. De trainer was ontevreden over de 1e helft en het vertoonde spel. De kansen die waren hadden we simpelweg moeten maken.

Scheidsrechter: F. van der Wal

Gele kaarten: Laturiuw, Terpstra

Opstelling: Kok; Swieringa; Kailola; Boezerooij; Oldewarris (Buma); Laturiuw (Oosterhof); Boekema (van der Molen); Dussel; Boonstra (Terpstra); van der Ploeg; Ottema