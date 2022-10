Marum revancheert zich en rekent af met VEV’67

LEEK – In de eerste competitiewedstrijd voor VEV’67 wist men dat Marum zich wilde revancheren voor de bekernederlaag van een paar weken geleden en dat gebeurde: 1-3.

Daar waar Jordy Swieringa de eerste speldeprik van VEV onderschepte na een lange bal van Mats Wolthuis op de na een schorsing teruggekeerde Jeffrey Visser, was het in 4e minuut al raak voor de Marumers. Na een diepe bal over rechts liet de snelle Tom Boezerooy zijn hielen aan Jorno Broeders zien. Zijn strakke voorzet kwam perfect in de voeten van spits Marc Oldewarris die bij de eerste paal de bal achter keeper Pim Wellinghof in het doel tikte, 0-1. VEV’67 probeerde het daarna met alleen lange ballen, echter waren die steeds een simpele prooi voor de gebroeders Swieringa en Rick Buma. Trainer Pranger van VEV coachte dat men meer gebruik moest maken van de middenvelders. In de 9e minuut onderschepte Erwin Cazemier een bal op het middenveld en na de pass op Jeffrey Visser, die de bal miste, verscheen als een duveltje uit een doosje Marco Soeten die met een onhoudbaar schot keeper Klaas Kleiker verraste (1-1). Boezerooy bleef een plaag voor VEV over de rechterkant. Echte kansen kwamen daar echter niet uit voort. Tom van Leeuwen (VEV) had bij zijn eerste balcontact een gave actie in huis, speelde twee Marumers uit in het strafschopgebied en wilde gaan schieten, echter was de bal volgens de assistent over de achterlijn geweest. Kort daarna in de 20e minuut moest Oldewarris zich geblesseerd laten vervangen door Tieme Zwama. Het eerste gevaar kwam pas weer in de 29e minuut toen Boezerooy deze keer vanaf links een voorzet afleverde die toch hoekschop werd gekopt. Die leverde niets op. Marum zakte daarna wat in en wachtte op de middellijn VEV op. Die maakten veel fouten in de passing. Vrije voorzetten van Cazemier en Wolthuis werden direct achter het doel van Kleiker geschoten. Marum wist in ieder geval nog wat kleine kansjes te creëren. Een snelle uitval weer over rechts die op het hoofd belandde van Zwama die naast kopte was er eentje van. In de 37e minuut trok VEV weer eens ten aanval. Een pass van Wolthuis op Visser werd onderschept door Jordy Swieringa, waarna Visser een overtreding op hem beging. In de tegenaanval van Marum werd Zwama in de rug gelopen en kreeg verdediger Rick Buma de kans aan te leggen vanaf de punt van het strafschopgebied. Zijn schot ging net over het doel van Wellinghof. Vlak voor rust nog een paar kansrijke momenten. De eerste was voor Jeffrey Visser die vanaf de zijkant op keeper Kleiker af ging, maar de bal te ver voor zich uitspeelde. Aan de andere kant moest keeper Wellinghof gestrekt naar de hoek om een schot van Boezerooy te keren. Na de 1-1 miste VEV de overtuiging én creativiteit om het Marum moeilijk te maken. Voetballend liet Marum meer zien met tevens veel meer duelkracht.

Na de thee ging Marum feller van start. Daarbij pakte Noël Kailola na een pittige overtreding op Soeten de eerste gele kaart van de wedstrijd. Kort daarna leverde Dennis Swieringa een prima pass af op Jasper Siepelinga die geheel vrij stond op links. Hij kapte zijn tegenstander uit en schoot de bal in de verste hoek en liet Wellinghof kansloos (1-2). De tweede gele kaart ontving Marumer Tom van Kammen voor een te harde charge op Jorn Udema. Jacob Tjoelker die Casemier had vervangen bracht wat meer voetbal en combinaties op het middenveld bij VEV. Na een goede combinatie tussen Wolthuis en Visser ving keeper Kleiker diens voorzet. Aan de andere kant maakte Van Kammen het Wellinghof heel lastig. Deze kon diens schot in de rechterhoek net tot corner verwerken. Ondertussen werden Van Leeuwen en Soeten ook bij VEV vervangen. Beide kwamen gedurende de wedstrijd nauwelijks aan de bal. Met Arjan Veenstra en Gerhard van den Berg moest er meer gevaar richting het Marumer doel komen. Marum trok weer ten aanval. Boonstra bereikte Zwama in de spits die naar Boezerooy aan de zijlijn passte, echter in buitenspelpositie. Kort daarop een mooie crossbal van Jordi Swieringa die Boezerooy op rechts wist te bereiken. Jorno Broeders kon nog redding brengen door de bal tot hoekschop te verwerken.

Na een prima actie op de linker zijlijn van Arjan Veenstra ging diens voorzet voor het Marumer doel langs. Mathijs Boonstra trok ten aanval namens Marum en slalomde over de linkerkant een aantal VEV’ers voorbij. Passte de bal voor en Boezerooy was er als de kippen bij om de beslissende 1-3 binnen te tikken. Daarna pakte dezelfde Boonstra een gele kaart en kreeg VEV de beste kans in de tweede helft na een kopbal die door Kleiker uit de lage hoek werd geranseld. Boezerooy en Boonstra werden namens Marum vervangen door Frank Terpstra en Gabryan Thenu. De laatste 20 minuten waren meer vervelend dan leuk. Voor Marum was de buit binnen, want VEV kon geen potten breken. Er werd veel gemekkerd tegen scheidsrechter Okken, doch het lag vooral aan de teleurstelling bij de Leeksters. Het team probeerde het wel, maar was eigenlijk machteloos. Het leverde nog een aantal gele kaarten op voor Tjoelker en Visser (VEV) en Terpstra (Marum). Marum’s overwinning was terecht. Achterin werd weinig weggegeven, op het middenveld werkten Haye van der Molen, Boonstra en Van Kammen zich een slag in de rondte om VEV het voetballen te beletten. De basisspitsen scoorden ook alle drie. De invallers voorin Tieme Zwama en Thenu verdienen ook een compliment.

VEV’67 moet vooruit kijken, maar dat er meer verwacht mag worden van deze groep is helder. Een spiegel voorhouden en dan zaterdag in Zuidhorn maar bewijzen dat het echt beter kan. Marum hoopt de goede lijn voort te zetten thuis tegen promovendus Velocitas 1897.