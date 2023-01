Marumers helpen elkaar de winter door

MARUM – Sinds kort zijn er op de hoek van de Willem Dreeslaan en de Talmalaan twee koelkasten te vinden, onder de noemer Buurtkast Marum. Enkele bewoners kwamen met het idee om mensen die het moeilijk hebben, een beetje bij te staan. Op Facebook werd een pagina aangemaakt met de naam Buurtkast Marum. Binnen no time had de pagina flink wat volgers. Er worden regelmatig spullen gebracht door inwoners van Marum. Er is met name behoefte aan levensmiddelen en verzorgingsproducten. Inmiddels werkt ook de middenstand flink mee, van een gratis knipbeurt, tot producten, tot waardebonnen, ondernemend Marum draagt dit initiatief een bijzonder warm hart toe.