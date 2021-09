Marumse Noor Simon exposeert foto’s

MARUM – Aanstaande zondag 19 september opent de Marumse Noor Simon haar foto-expositie in Cultureel Centrum Zuidhorn.

Noor Simon is architect in opdracht en werkzaam bij Mint Architecten in Eelde. Tijdens haar studie architectuur woonde zij een paar maanden op het Griekse eiland Corfu, waar zij ook werkte als architect.

De 27-jarige Marumse geeft graag vorm aan de behoeften van mensen om in te wonen en werken en een plek te creëren waar je je prettig voelt en je kunt ontplooien. De expositie omvat drie thema’s, die met elkaar gemeen hebben dat de kijker zelf het verhaal erbij mag bedenken. Zo is er een serie foto’s van roest, waarbij een landschap ontstaat wanneer de kijker inzoomt op een element en de kaders wegneemt. Ook bij het thema Oikos komt die fantasie weer van pas. Oikos is het Oudgriekse equivalent van onder meer huis en familie. De kijker kan zelf bedenken wie in de huizen woont en welke sfeer daarbij past. Tot slot is er het thema katten, waarbij iedere kat een eigen karakter, uitdrukking en leven heeft.

De expositie is te zien van 15 september tot en met 19 november in het Cultureel Centrum Zuidhorn.