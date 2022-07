Mathijs Euwema gaat de kar trekken bij Welzijn in Noordenveld

‘Alles begint met vertrouwen, ik geef en houd graag de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf’

NOORDENVELD – Er lijkt weer rust in de tent te komen bij Welzijn in Noordenveld. Lange tijd rommelde het binnen de welzijnsorganisatie van de gemeente. Medewerkers zaten overspannen thuis en verschil in inzichten bij de leiding en de daarop vertrekkende directeuren speelden de organisatie parten. Het interim-bestuur wist de boel weer aardig op de rit te krijgen. Aan de nieuwe directeur Mathijs Euwema om die lijn voort te zetten. ‘Hier zijn al veel goede stappen gemaakt als het gaat om herstructurering. Nu gaan we bekijken hoe we de organisatie toekomstbestendig kunnen maken.’

Mathijs Euwema is een stadjer in hart en nieren. Euwema is afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Twintig jaar lang werkte hij voor War Child en woonde in het westen. Dat deed hij tot 2007, toen werd hij directeur bij een kleinere non-profitorganisatie. ‘International Child Development Initiatives (ICDI) is een internationaal opererende kennisorganisatie rond kinderrechten. Dat heb ik 14 jaar gedaan, daarna zijn we teruggegaan naar het noorden. Het afgelopen jaar was ik teammanager bij de jeugdbescherming. Dat was toch minder mijn ding. Ik voel me heel erg thuis in het welzijnswerk. Toen deze vacature voorbij kwam heb ik gesolliciteerd.’ Euwema erkent dat het niet helemaal op rolletjes liep bij Welzijn in Noordenveld. Het ziekteverzuim was hoog en binnen de leiding waren er allerlei issues die voor een hoop onrust zorgden. Maar, zegt hij onmiddellijk, ‘er is al flink wat werk verricht door het interim-bestuur en het team. We hebben hier goede professionals die in de haarvaten van de Noordenvelder samenleving zitten. De activiteiten die georganiseerd worden, worden erg gewaardeerd horen we veel horen. Het team dat er nu is, is een goede basis om verder te bouwen.’ Euwema denkt dat te doen door mensen het vertrouwen te geven. ‘Alles begint bij mij met vertrouwen. Ik geef en houd graag de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Daarbij is het belangrijk om de structuur en infrastructuur zo neer te zetten, dat mensen hun werk goed kunnen doen. Die facilitaire rol hebben wij.’

Teambuilding is de crux voor een goed geoliede machine, weet de nieuwe directeur. ‘Wat doen we met z’n allen en voor wie, dat bespreken we tijdens een teamdag. En ook: waar willen we de komende jaren naar toe? Al die doelstellingen bespreken we met het hele team. Dat werkt. De sfeer is 360 graden gedraaid. We zijn er met elkaar op een positieve manier mee bezig.’

Vast staat dat mensen behoefte hebben aan activiteiten, weet Euwema. De kern van het welzijnswerk is houden zoals het nu is, geïnspireerd op de behoeften uit de samenleving. Die behoeften willen we in kaart brengen. Is er veel eenzaamheid onder ouderen? Dan is een ontmoetingsplek wellicht een goede optie. WiN heeft specifieke aandacht voor mensen in kwetsbare posities. Dat is de essentie van welzijnswerk. Die behoeftes en de daarbij horende doelstellingen van de verschillende sociale doelgroepen moeten we helder voor ogen hebben. Een van die doelstellingen is het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. We zetten een stip op de horizon. Hoe komen we daar en wat betekent dat voor onze activiteiten, dat moeten we de komende tijd helder krijgen. Dat zorgt ervoor dat je de dingen nog beter doet dan je ze deed’, zegt Eeuwema die aan de slag gaat met de strategie voor de komende jaren. ‘Als er een plan ligt kun je ook beter monitoren. Hebben de activiteiten het beoogde effect? Dat geeft houvast.’

De deur van de WiN-directeur staat altijd open. ‘Ik ben echt van het laagdrempelige. Mensen moeten zo even binnen kunnen lopen als ze iets te vragen hebben. Ik ben een directeur met inhoudelijke interesse. Ik ga niet op inhoudelijke processen zitten. En ik vind het leuk om zelf het veld in te gaan. Dat heb ik de afgelopen weken veel gedaan.’ Op dit moment telt het WiN-team 15 bevlogen mensen. Of dat voldoende is, weet Euwema nog niet. ‘Voor nu is het goed. Maar wat voor ambities er uit het strategische plan rollen, weet ik nog niet. Het zou goed kunnen dat er op bepaalde posities versterking nodig is.’ Aan het einde van het jaar/begin volgend jaar moet dat plan er liggen. Dan zullen we het presenteren aan de gemeente.’