Matige uitwedstrijd van OWK in Nijverdal

OOSTWOLD – De korfballers van OWK speelden afgelopen zaterdag de eerste uitwedstrijd van het seizoen. Na vorige week gewonnen te hebben van AVO uit Assen, was het nu tijd voor de wedstrijd tegen NKC’19 uit Nijverdal. De gehele wedstrijd liep de CINX-formatie achter de feiten aan. Na een 6-5 tussenstand, verloor de ploeg uiteindelijk met 14-11.

In de eerste helft speelde OWK nog naar behoren. Beide vakken speelden met vertrouwen in hun eigen aanval en kwamen tot prima kansen. Echter lag het schotpercentage op een bedenkelijk niveau. Daar stond tegenover dat OWK verdedigend de boel redelijk op orde had. In het verloop van de eerste helft had het in grote getale aanwezige publiek wel door dat deze middag zich zou kenmerken met weinig doelpunten. Bij rust bleef de score dan ook op ‘slechts’ 6-5 in het voordeel van NKC’51 steken.

OWK speelde na de pauze in het aanvalsvak niet meer met het vertrouwen van de eerste helft. NKC’19 rook haar kans en schoot uit de startblokken en had binnen een mum van tijd een voorsprong van drie punten te pakken (9-6). OWK speelde in deze periode heel matig en kwam in de eerste 10 minuten maar tot één treffer. Hoofdcoach Kuipers nam een time-out, en wisselde Joost en Sicco van vak. In deze fase van de wedstrijd kwamen de Oostwolmers wel wat beter in het spel, wat resulteerde in een achterstand van één doelpunt (11-10). Echter schakelde NKC’51 nog een tandje bij, ging lange aanvallen spelen en speelde de wedstrijd uiteindelijk professioneel uit. OWK zou nog maar één keer op het scoreformulier komen. De einduitslag werd uiteindelijk 14-11.

Al met al was het een matige wedstrijd voor OWK. In de komende week zal er op de trainingen geëvalueerd moeten worden wat er niet goed ging, en zal er uit een ander vaatje getapt moeten worden. Volgende week wacht de tweede thuiswedstrijd van het seizoen, tegen Sparta uit Zwolle.