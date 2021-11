Matinee in ’t Café viert tienjarig bestaan

PEIZE – Matinee in ’t Café is een serie bluesconcerten georganiseerd in café Ensing te Peize. Het tienjarig bestaan alweer, is deze maand gevierd met een heus bleusweekend. De covid-maatregelen dwong het café opnieuw tot aanpassingen, maar gelukkig kon het publiek toch genieten van the Juke Joints en the Cat Fever Band. Na het cancelen van het tiende seizoen vorig jaar, was de oproep dit weekend helder: ‘kom en geniet van alles wat we nog van kunnen en mogen genieten’. Swingen zat er niet in helaas, tenminste: op de stoelen bleef menigeen niet geheel stil zitten.