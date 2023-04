Matthijs Röling blaast 80 tachtig kaarsjes uit bij zijn nieuwe expositie

LEEK – Afgelopen donderdag 6 april werd de tentoonstelling ‘Matthijs Röling en zijn kunstenaarsvrienden’ geopend bij Museum Nienoord. De expositie is ter viering van Röling’s 80e verjaardag. Hij mocht dan ook in het bijzijn van zijn kunstenaarsvrienden, oud-collega’s, oud-studenten en fans tachtig kaarsjes uitblazen op de taart. Nienoord hangt inmiddels vol met ruim 250 werken van Röling en ruim zestig andere bevriende kunstenaars. ‘Een verjaardag hoor je met vrienden te vieren, dat is de insteek van deze expositie,’ vertelt directeur van Museum Nienoord Geert Pruiksma. ‘Ik vind de werken van Röling prachtig. Het is wonderlijk hoe alles wat hij aanraakt verandert in goud. Vooral zijn mensfiguren zijn prachtig. Maar ook zijn landschappen zijn fenomenaal en zijn stillevens zijn net echt. Hij blinkt uit op het gebied van textuurweergave en het gebruik van licht. Zijn werken hangen nu naast die van bepaalde mede-kunstenaars die vanwege de verschillen in stijl anders nooit zijdelings zouden hangen. Het zijn mede-kunstenaars waar Matthijs graag een bakje koffie mee drinkt en waar hij respect voor heeft. Er hangt zelfs een werk van zijn overbuurvrouw die ook geweldig schildert. Wat me erg dierbaar is aan deze expositie is dat we tientallen werken in bruikleen hebben gekregen. Andere musea en privéverzamelaars gaven zomaar deze kostbare werken mee. Af en toe schiet Matthijs nog een kunstenaar te binnen, wiens werken volgens hem ook toegevoegd moeten worden aan de tentoonstelling. Er komst hierdoor steeds meer werk bij. Ik ben zo blij voor Matthijs en voor het museum dat we zo’n tentoonstelling op hebben mogen zetten.’ Onder andere het Drents Museum heeft werken uitgeleend voor de prachtige tentoonstelling. Harry Tupan, directeur van het Drents Museum vertelt: ‘Het Drents museum heeft een prachtige collectie werken van Matthijs. Ik ken hem al zo lang, ik ben enorm blij dat ik een bijdrage mag leveren aan deze expositie en de kunst in Noord-Nederland in het algemeen. Matthijs is een geweldige kunstenaar, hij heeft enorm veel kennis van kunst en zijn werken zijn van hoge kwaliteit.’ Röling zelf geniet ook volop van de opening. ‘Het is schitterend en ik vind het heel indrukwekkend om al deze werken naast elkaar te zien.’ De expositie is tot en met 3 september te bewonderen in Museum Nienoord.