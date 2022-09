Maurijn Timmer loodst Peize langs Musselkanaal

PEIZE – Peize won met 3-2 van Musselkanaal, mede dankzij Maurijn Timmer die driemaal scoorde.

Peize begon met veel lange ballen via laatste man Simon Wekema. Dat leverde al in de 6e minuut een doelpunt op. Dylan Pierik zette goed voor op Maurijn Timmer. Zijn kopbal werd pas in tweede instantie in het doel gewerkt. Peize bleef volharden in de lange bal. De bal kon niet altijd in de voorhoede worden vastgehouden. In de omschakeling kwam een dieptebal van Musselkanaal bij de snelle spits. Gelukkig voor Peize schoot de spits over. Tim Hagenauw pikte de bal halverwege de helft van Musselkanaal op en schoot laag voorlangs. Pierik zette nogmaals prima voor op rechterspits Ivar Cats. Zijn volley ging naast het doel van Musselkanaal. Steeds meer kreeg Musselkanaal grip op het spel. Het gevaar was dan ook meer richting keeper Patrick Timmer van Peize te zien. Een scherp indraaiende voorzet van de snelle Jordi Oost verraste Timmer bijna. Opnieuw een dieptebal van Musselkanaal dwong Timmer uit te komen. Spits en keeper waren gelijktijdig bij de bal. Een botsing was het gevolg. Musselkanaal zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Een vrije trap scherp voor de goal van Peize werd door de keeper niet goed beoordeeld. Pas in de 39e minuut was Peize weer gevaarlijk via een vrije trap van Selwyn Slotegraaf. Zijn schot van 35 meter afstand belandde op de buitenkant paal. Uit het niets kwam een dieptebal van Kelvin Wekema bij de handige Pierik. Zijn afgemeten voorzet op Maurijn Timmer werd door de spits uitstekend ingekopt. De 2-0 ruststand was ietwat geflatteerd. Peize kwam furieus uit de kleedkamer want binnen tien minuten kregen Slotegraaf, Vos en tweemaal spits Timmer de kansen. Zij hadden in die fase Peize op een veilige 3-0 voorsprong moeten zetten. Dat gebeurde niet en Musselkanaal kreeg steeds meer de overhand. Peize was de kluts kwijt en kon geen echte vuist meer maken. Musselkanaal won alle duels en Peize kwam steeds meer onder druk. In de 56e minuut was het dan ook raak voor Musselkanaal. Zwak ingrijpen in het centrum van de verdediging van Peize leverde de 2-1 tussenstand op. Keeper Timmer moest nog redding brengen in de korte hoek om de gelijkmaker te voorkomen. Even later was de keeper kansloos toen een corner er bij de eerste paal zomaar in vloog. De 2-2 stand was eigenlijk niet te vatten na de vele kansen van Peize. In de 67e minuut werd de bal door een speler van Musselkanaal op de keeper teruggespeeld. Net terwijl de keeper de bal wilde wegtrappen, stuitte de bal op. Spits Timmer was er als de kippen bij om dit cadeautje te verzilveren. Daarmee scoorde de spits de derde treffer van de middag. In de slotfase moest keeper Timmer zeker driemaal reddend optreden om de gelijkmaker te voorkomen.

Trainer Elte Hofman kon opgelucht ademhalen na het laatste fluitsignaal. Zijn ploeg vergat na de rust de derde goal te maken en hij zag zijn ploeg helemaal terugzakken. Hij was vooral blij dat de ploeg won, want in de beker had Peize nog wel eens de wedstrijd uit handen gegeven. ‘We zullen de volgende wedstrijden aan de bal beter moeten worden.’