MBO studenten organiseren een festival voor 500 jongeren in sportcentrum Leek

Festival voor en door jongeren

LEEK – Op zaterdag 10 september organiseren studenten die verbonden zijn aan de MBO Route Rubicon, een festival voor en door jongeren in de leeftijd van 16+ in Sportcentrum Leek.

Het begon allemaal met een idee. Na coronatijd vonden studenten die verbonden zijn aan de MBO opleiding Route Rubicon, het de hoogste tijd voor een festival in hun eigen omgeving. Een festival voor en door jongeren, dat ze bovendien zelf wilden organiseren. Met dit plan stapten ze naar de gemeente, die tot hun verrassing volmondig ‘ja’ zei. Met toezegging van de gemeente, de steun van cultuurcoach Elise van der Laan en Marije van der Woude (verbonden aan het Noorderpoort), gingen de studenten vervolgens aan de slag. Maar waar begin je wanneer je zoiets wilt organiseren? Samen met cultuurcoach Elise schreven de studenten een projectplan voor het bepalen van het uiteindelijke subsidiebedrag. ‘Het begroten was een enorme uitdaging, maar we hebben steeds kritisch gekeken naar de benodigdheden. Vragen als; ‘wat is er nodig, welke sfeer willen we neerzetten, welke artiesten willen we benaderen en kunnen we nog ergens op bezuinigen kwamen aan bod,’ vertelt Elise. De jongeren hebben alles zoveel mogelijk zelf geregeld. Van de line-up tot de locatie, van het bellen van artiesten tot de beveiliging. ‘Ontzettend knap natuurlijk, want er komt altijd meer bij kijken dan je denkt en ondertussen werkten ze ook gewoon aan hun examens.’

Omdat zowel de studenten als Elise het belangrijk vonden om de veiligheid te kunnen waarborgen is er heel bewust voor gekozen om een professioneel bedrijf voor de beveiliging, de techniek, de EHBO en horeca in te huren. ‘Door de studenten is er gekozen om de leeftijdsgrens voor het festival vast te stellen op 16+. Dan komen er natuurlijk wel een aantal nieuwe vraagstukken bij, zoals het schenken van alcohol en hoe daarmee om te gaan. Om die reden hebben we ervoor gekozen om ook een NIX bar neer te zetten, waar superlekkere mocktails worden geschonken. Ook gaan we werken met bandjescontrole, zodat het horecapersoneel in een oogopslag kan zien of ze wel of geen alcohol mogen schenken.’

Voor een deel van de studenten houdt het werk met het treffen van alle voorbereidingen overigens niet op. Een aantal studenten gaat ook tijdens de avond zelf aan de bak en hebben zelfs vrienden bereid gevonden om vrijwillig mee te helpen. Ze werken bijvoorbeeld achter de bar, helpen backstage of in de beveiliging. Ze werken tijdens het festival nauw samen met de professionals. ‘Alle betrokken organisaties waren erg enthousiast over de betrokkenheid en het enthousiasme van de studenten,’ vertelt Elise stralend. ‘Ze zeiden allemaal; wat tof dat de studenten zelf ook willen werken tijdens het festival, we vinden het leuk wanneer ze meelopen en hebben nog wel een extra outfit over.’ Een van de studenten gaat de avond zelfs aan elkaar praten! ‘Ontzettend knap, helemaal wanneer je bedenkt dat ze 18 tot 23 jaar zijn. Zelf had ik op die leeftijd nooit een avond aan elkaar durven praten,’ vertelt Elise lachend.

Ook de artiesten vinden het een geweldig initiatief en reageerden vol enthousiasme. ‘We zijn iedereen zo dankbaar. ‘De gemeente, Marije, de bedrijven, de artiesten: het festival wordt door iedereen positief ontvangen en gedragen.’

Met een line up die bestaat uit regionale en nationale artiesten waaronder DJ Croez Control, Zanger Orlando, 3robi, OBZ (van de hit ‘Ik ben kachel’) en DJ D’Light belooft het dak eraf te gaan zaterdag 10 september. ‘Maar wanneer je zulke zaken eenmaal voor elkaar hebt, is het daarmee natuurlijk nog niet klaar. We moesten bijvoorbeeld ook aan de gang met het promotiemateriaal, waaronder de poster. Toen de studenten op een dag bij elkaar zaten om te brainstormen over de poster, zat Blue, een van de betrokken studenten wat te schetsen. ‘Toen ik zag wat ze aan het tekenen was, zei ik tegen haar; dat moet op de poster! De dansende menigte op de poster, is dan ook door Blue getekend.’ Ondertussen zijn de studenten en Elise met de laatste loodjes bezig. ‘We zijn nu bezig met het regelen van borden met posters voor langs de weg en is er inmiddels een Facebookpagina aangemaakt.’ In overleg met de gemeente en de studenten is er na wat wikken en wegen, gekozen voor een overdekte locatie, zodat slecht weer het festival niet kan bederven. ‘Uiteindelijk zijn we uitgekomen op het sportcentrum in Leek. Dat leek zowel ons als de gemeente de juiste locatie.’ Besloten is om het festival Young Indian Summer te noemen. ‘Het is een feest voor en door jongeren. We wilden dan ook een aansprekende naam voor het festival. Dat is wat ons betreft gelukt. We hebben er enorm veel zin in.’ Kaartjes voor het festival kosten 5 euro en kunnen online worden besteld. ‘Kom vooral!’ Meer informatie is te vinden via https://www.facebook.com/YoungIndianSummer/.