ME bekogelen, ritje in de cellenbus en echte bajessoep: bajesdag 2022!

VEENHUIZEN – Een kijkje nemen in een echte gevangenis, wie droomt daar nou niet van? Afgelopen zaterdag kregen buitenstaanders echter de kans om eens binnen te kijken. Het Arbeidscomplex werd namelijk speciaal voor de jaarlijkse Bajesdag opengesteld, zodat bezoekers een uniek inkijkje kregen in het leven van gedetineerden. Ook stond er een verse pan bajessoep klaar. De soep is gemaakt van groenten die gekweekt zijn in het Agrarisch Bedrijf van de gevangenis. Daarnaast was er genoeg te doen: de Gevangenis-ME bekogelen, besnuffeld worden door een drugshond, een rondrit in een cellenbus maken, een rechtszaak meemaken en in gesprek gaan met een ex-gedetineerde. Naast de bekende onderdelen, was ook de Brandweer Veenhuizen present en vermaakte Politie Orkest Noord-Nederland het publiek met een spetterend optreden! Nieuw dit jaar was het horecaplein, een samenwerking met horecaondernemers uit Veenhuizen, zoals Kaaslust, Maallust, Koffielust, de Tuinen van Weldadigheid, de Lammerts Hoeve Veenhuizen, Piepers en Paupers en natuurlijk het museumrestaurant. Al met al een zeer geslaagde dag in de bajes!