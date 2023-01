Medailles voor turnsters GSV Statera

RODEN – Zaterdag 21 januari was de eerste wedstrijd van het seizoen voor de selectie turnsters van GSV Statera. Zestien turnsters kwamen in actie op de onderdelen spanbrug, vloer, balk en sprong. De meiden lieten mooie oefeningen zien. Alle teams van GSV Statera vielen in de prijzen. Ook werden een aantal individuele medailles verdiend. Goud was er voor het team met Femke Wiegersma, Amina Bilal Usman, Esmee Bus, Isabelle van Tholen en Noor Kuipers. Ook was er goud voor het team met Hanne Olsder, Lois Kroon, Carlijn Westendorp en Mieke Veldkamp. Zilver ging mee naar huis met Lisa Reitsema, Carmen de Vries en Danique Spaan. Een bronzen medaille was er voor het team met Sanne Hoven, Sabine Tuinhof, Floor Mulder en Anne Verhoef.