Medewerker Interzorg De Hullen besmet met coronavirus

RODEN – In zorgcentrum Interzorg De Hullen in Roden is een medewerker besmet geraakt met het coronavirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen is de afdeling waarop de medewerker werkte afgesloten van andere afdelingen. Alle betrokkenen zijn persoonlijk op de hoogte gesteld van de besmetting, laat hoofd communicatie Lonneke van den Bergh weten. “Er zijn direct exrtra maatregelen genomen. Zo zijn bepaalde delen van het zorgcentrum afgesloten om verspreiding te voorkomen. Alle cliënten en personeelsleden die direct in contact zijn geweest met de betreffende medewerker worden 14 dagen nauwlettend in de gaten gehouden. Het testbeleid is verruimd. Bij het minst geringe vermoeden als bijvoorbeeld keelpijn kunnen we overgaan op testen. Dat loopt in de eerste instantie via de GGD, maar we hebben buiten onze locaties om ook zelf de mogelijkheid om te testen.” Van den Bergh erkent dat het voor bewoners en zorgpersoneel een spannende tijd is, maar zegt ook veel steun te ervaren.