Meedoen met de Hartenactie? Lever je wensenbriefje vóór 5 december in!

NOORDENVELD – Heb jij een wens en hoop je vurig dat –ie uitkomt? Laat het weten aan de redactie van de Krant! Want de krant laat met de Hartenactie weer drie wensen in vervulling gaan. Zorg er wel voor dat jouw wensenbriefje vóór 5 december in ons bezit is. Dat mag per mail of per post, wat jij maar het prettigst vindt. Hoe het ook alweer werkt? Dat leggen we graag nog een keer uit: kinderen kunnen een aantal weken online een wensenbriefje inleveren. Daarop zetten ze behalve naam, adres, woonplaats en leeftijd wat ze graag van Sinterklaas zouden willen hebben. Bovendien kiezen ze een goed doel. Je mag een cadeau tot maximaal 125 euro invullen, én een goed doel kiezen. Daarvoor stellen we 200 euro beschikbaar. In de loop der jaren zijn al tal van wensen in vervulling gegaan en al tientallen goede doelen gesteund. De winnaars – in totaal worden drie wensen vervuld- worden na Sinterklaasbekend gemaakt. Ze krijgen persoonlijk bericht. Tip: wees origineel. Een goed doel hoeft niet per se een landelijk goed doel te zijn. Regionaal of zelfs lokaal gebeurt ook veel. En een mooie toelichting zou de jury ook positief kunnen beïnvloeden. Meedoen dus! En wie weet…. gaat jouw allerliefste wens zomaar in vervulling! De wensbriefjes kunnen worden gemaild naar hartenactie@media-totaal.nl. Liever op de post? Stuur het dan naar Media totaal Noord, Gedempte Haven 5, 9301 LN Roden.