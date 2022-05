MEEDrenthe neemt afscheid van Marga Hut

‘Voor mij komt het nu allemaal bij elkaar’

NOORDENVELD – Na jarenlang in de gemeente Noordenveld werkzaam te zijn geweest als consulent van MEEDrenthe gaat Marga Hut van baan veranderen. Onlangs werd in kleine kring van haar werkzaamheden bij MEEDrenthe afscheid genomen. Met ingang van de maand mei gaat zij aan de slag bij Het Samenhuis Zuidlaren. Vanuit het kantoor van MEEDrenthe in het Inwonersplein in Roden benadrukken de medewerkers Helma Wiltjer en Marga Hut (foto) het belang van de organisatie MEEDrenthe.

‘MEEDrenthe ondersteunt cliënten bij leven met een beperking. Dat doen we levensbreed en levenslang. Mensen kunnen bij ons terecht met vragen over zorg, opvoeding, relaties, werk, vrije tijd, het kan over alles gaan. Het gaat om onafhankelijke clientondersteuning. Dat houdt in dat we niet verbonden zijn aan een zorgorganisatie. We geven ondersteuning en advies en laten daarbij keuzes over aan de cliënten zelf,’ zegt Marga Hut.

Tijdens de opleiding maatschappelijk werk deed Marga al een stage in Roden en werkte daarna ook nog enige tijd bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. Daarna volgde 5 jaar MEEFriesland en in 2009 kwam er baan bij MEEDrenthe. ‘Ik werkte eerst in een team van MEE vanuit Assen voor Noord Drenthe, maar nu bedienen we vanuit Noordenveld ook de gemeente Tynaarloo. Wat heel prettig is in Noordenveld is het samenwerken met andere partners. Er zijn korte lijntjes naar de medewerkers van de Wmo en andere organisaties als bijvoorbeeld Welzijn in Noordenveld.’

Helma Wiltjer beaamt de goede samenwerking. Sinds 2019 werkt zij in Noordenveld. Naast het consulentschap is zij ook professional met ervaringsdeskundigheid binnen MEEDrenthe. ‘Ik heb 20 jaar geleden een hersenbloeding gehad toen ik 35 jaar oud was. Ik ben linkszijdig verlamd en zit daardoor in een rolstoel. Ook heb ik vanwege borstkanker chemokuren en bestraling achter de rug. Deze ervaringen neem ik mee als het gaat om clientondersteuning. Cliënten zien zo dat het niet raar is om een beperking hebben, daar verdriet over hebben en om hulp vragen. Ervaringsdeskundigen maken de drempel lager om ondersteuning te vragen. Ik zie het als een extra zintuig en zeker in mijn geval, want ik kan het niet verbloemen. Het helpt om sneller tot de kern te komen.’

Marga Hut gaat naar Het Samenhuis Zuidlaren. Een plek waar ouders en kinderen tijdelijk wonen omdat er zorgen zijn met betrekking tot veilig opgroeien. Zij krijgen daar gezinsbehandeling. ‘Ik zal daar mentor en trainer worden. Ook in deze situatie gaat het veelal om mensen met een beperking, in welke vorm dan ook. Ik heb een zekere expertise opgebouwd als het gaat om thema’s als sociale vaardigheden, weerbaarheid, relaties en seksualiteit, leefstijl e.d. Deze thema’s zijn belangrijk bij het ouderschap. Voor mij komt het nu allemaal bij elkaar. Het is werk dat precies bij mij past en ik heb er erg veel zin in.’