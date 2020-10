Met 8764 positieve coronatests en 59 coronadoden, is er wederom een stijging in de cijfers te zien. Sinds vrijdag groeide het aantal besmettingen met niet meer dan 164 per dag, maar vandaag is dat alweer 167. Het aantal doden is bovendien fors toegenomen ten opzichte van maandag. Toen werden er 17 doden gemeld, gisteren waren dat er 46.