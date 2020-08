Meer dan 1 miljoen downloads coronavirus-app

De eerste week van de CoronaMelder praktijktest in Drenthe is achter de rug. Veel inwoners en bezoekers van Drenthe hebben gehoor gegeven aan de oproep om deel te nemen aan de praktijktest. Dit is ook te merken aan de aanloop bij Drentse bibliotheken, waar met name ouderen en minder digitaal vaardigen naartoe kwamen voor hulp bij het installeren van de app.

Wie CoronaMelder heeft geïnstalleerd, helpt te testen hoe de app werkt in aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. Bij GGD Drenthe zijn veel positieve reacties binnengekomen over de deelname aan de praktijktest. Onder andere van lokale politici en bedrijven die Drenten vragen de app te downloaden. Tot en met maandag 24 augustus is CoronaMelder meer dan een miljoen keer gedownload (1.000.848).

Vorige week werden dertien personen in Drenthe positief getest op het coronavirus.

Vragen bij bibliotheken

Hoe kom ik bij de app store? Hoe meld ik me aan bij de app store? Wat is bluetooth? Wat is een app? Deze vragen werden vorige week veel gesteld bij de Drentse bibliotheken. Om mensen hierbij te helpen, kun je in alle Drentse bibliotheken terecht voor hulp bij het downloaden en instellen van CoronaMelder.

Ook viel op dat veel mensen die een bibliotheek bezochten of de helpdesk CoronaMelder belden nog een software update moesten installeren. CoronaMelder werkt op iPhones met iOS 13.5 en Android-telefoons met versie 6 of nieuwer.

Meer weten?

Lees meer over CoronaMelder op coronamelder.nl of rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app. Bel voor technische vragen over de app de helpdesk CoronaMelder via 0800 1280.