Meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen; voorlopig geen volledige lockdown

REGIO– Bij het RIVM zijn tot 10:00 uur vanmorgen meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het gaat om een recordaantal van 10.007 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 726 meer dan gisteren werden gemeld. In totaal liggen er momenteel 248 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis. Ook dit aantal is hoger dan gisteren, toen er tien nieuwe ziekenhuisopnames waren. In totaal liggen nu 2073 mensen in het ziekenhuis, als gevolg van het coronavirus. Op de intensive care liggen 43 nieuwe coronapatiënten. Dit aantal is gedaald ten opzichte van gisteren, toen er 30 nieuwe patiënten werden opgenomen op de IC. Het totaal aantal coronapatiënten die op de IC liggen, is momenteel 472. In de afgelopen 24 uur zijn 47 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Dit is ongeveer gelijk met gisteren, toen er 46 doden werden gemeld. Door achterstanden bij de GGD worden doden niet altijd direct doorgegeven. Sommige overlijdens waren dan ook niet afgelopen week, maar zijn afgelopen week pas gemeld bij het RIVM. Het aantal gemelde doden loopt daardoor achter.

Minister Grapperhaus maakte eerder vandaag bekend dat er nog geen nieuwe maatregelen genomen gaan worden om het coronavirus tegen te gaan. Dat betekent ook dat er nog geen volledige lockdown komt.