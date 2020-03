Meer dan de helft van de inwoners in Noordenveld kampt met overgewicht

NOORDENVELD – Liefst 51 procent van de volwassenen in de gemeente Noordenveld heeft een overgewicht. 13 procent kampt zelfs met ernstig overgewicht (obesitas). Dat blijkt uit onderzoek van Vandaagafvallen.nl dat informatie rondom afvallen inNoordenveld verzamelt en vergelijkt. Hiervoor zijn gegevens van de Gezondheidsmonitor, het CBS en RIVM geraadpleegd.



Hiermee zijn inwoners in de gemeente Noordenveld gemiddeld zwaarder dan de rest van Nederland. Landelijk gezien is 48,9 procent te zwaar, en heeft 13,8% te maken met obesitas.



Overgewicht betekent een BMI van 25 of hoger. Ernstig overgewicht, ook bekend als obesitas, betekent een BMI van 30 of hoger. De BMI wordt berekend op basis van geslacht, lengte en gewicht. Een BMI tussen de 18,5 en 25 betekent een normaal gewicht. Dit wil niet zeggen dat de hele gemeente stilzit. 54 procent voldoet aan de landelijke Beweegrichtlijnen. Dit betekent minimaal 2,5 uur per week matig intensieve inspanning (bijvoorbeeld fietsen of wandelen), twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten (bijvoorbeeld traplopen) en niet te veel stilzitten. Hieronder een aantal aanvullende gegevens met betrekking tot sporten en bewegen in de gemeente Noordenveld.



82 procent van de inwoners van Noordenveld ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed. Landelijk gezien ligt dit percentage op 75,6 procent. Het alcohol- en rookgedrag ligt tenslotte redelijk in lijn met de rest van Nederland:

In Noordenveld wordt door 39 procent van de bevolking van 19 jaar en ouder volgens de Richtlijn gedronken (drinkt niet of maximaal 1 glas per dag). 9 procent van de bevolking is een zware drinker. Dat wil zeggen: minstens 1 keer per week 6 glazen voor mannen en 4 glazen voor vrouwen per dag. 8 procent wordt aangemerkt als overmatige drinker. Je bent een overmatige drinker als je meer dan 14 glazen per week (vrouwen) of 21 glazen per week (mannen) drinkt. 19 procent van de inwoners in Noordenveld rookt wel eens.